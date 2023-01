Avatar Generations: annunciato il periodo d’uscita del nuovo titolo ispirato alla nota serie animata

Navigator Games ha annunciato il titolo Avatar Generations, in uscita nel corso dell’anno corrente, è incentrato sulla nota serie animata

Avatar Generations per iOS e Android vedrà un’uscita all’inizio del 2023 in tutto il mondo. Questo è quanto appena annunciato dallo sviluppatore Navigator Games, la pre-registrazione è già disponibile. Gli utenti iOS possono essere avvisati il giorno del lancio iscrivendosi al sito ufficiale del gioco, mentre gli utenti Android possono pre-registrarsi direttamente tramite Google Play. Sarà possibile anche ricevere dei premi in base al numero di pre-registrazioni ricevute al momento del lancio.

Avatar Generations: tutti i dettagli del nuovo gioco mobile in uscita nel 2023

Basato sulla popolare serie televisiva di Nickelodeon Avatar: The Last Airbender, Avatar Generations è realizzato in collaborazione con lo sviluppatore Navigator Games e l’uscita è fissata nei primi mesi del 2023.

In Avatar Generations, i giocatori rivivono il viaggio di Aang e dei suoi amici mentre esplorano le Quattro Nazioni in un gioco mobile RPG a turni basato sui team. I giocatori possono assemblare e personalizzare la propria squadra mentre attraversano la mappa dinamica. Tutti i momenti più iconici dell’universo di Avatar vengono svelati, insieme a contenuti nuovi e originali che espandono le Quattro Nazioni, mentre i giocatori padroneggiano elementi e abilità per portare equilibrio nel mondo spirituale e fisico.

Attraverso questo gioco di ruolo mobile free-to-play, i giocatori potranno vivere l’avventura di Avatar a modo loro, collezionando, potenziando e personalizzando gli eroi per aiutarli a padroneggiare gli elementi nella loro epica missione. Nelle battaglie sarà possibile impiegare combo di squadra personalizzabili e angolazioni dinamiche della telecamera.

Avatar Generations segue da vicino gli iconici punti della trama della serie televisiva, con la presenza di volti noti come Katara, Sokka, Zuko e Toph. Ogni personaggio vanterà proprie abilità uniche, così i giocatori potranno far salire di livello il proprio Team Avatar personalizzato. Si avrà poi la possibilità di aggiungere compagni di supporto (come Momo e Appa) per rafforzare il proprio team. Infine, lo sviluppatore ha reso noto che verranno aggiunti regolarmente nuovi contenuti, che seguiranno i viaggi di altri Avatar, tra cui The Legend of Korra.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati, vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.