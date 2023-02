Atomic Heart: ecco la durata totale del gioco

Il nuovissimo e molto atteso Atomic Heart è finalmente arrivato, in questa news andremo a svelarvi la durata totale del gioco

Atomic Heart è un titolo pieno di contenuti e ricco di attività, si tratta di un RPG d’azione in prima persona, un gioco che a molti, fin dalle primissime immagini, ha dato le vibes della serie di Bioshock (e non solo). Essendo Atomic Heart un’opera zeppa di contenuti, come detto pocanzi, la sua durata è proporzionata a ciò che andremo a fare e che il titolo mette a disposizione dei giocatori. Le ore di gioco che ci aspettano variano, chiaramente, in base alla tipologia di run che andremo a fare.

Atomic Heart: la durata supera le 25 ore!

Proprio così, Atomic Heart ha una durata che supera ampiamente le 25 ore di gioco o meglio, la durata della main quest si attesta intorno alle 25 ore ma, andando a completare tutte le altre missioni e attività disponibili, attuando quindi un gameplay completista, le ore di gioco si andranno a raddoppiare. Grandi strutture da esplorare, affrontare orde di robot e mutanti, enigmi ambientali e tanto altro ancora, tutto questo è – almeno in parte – Atomic Heart.

Nelle ultime settimane Mundfish è stato sempre più sotto esame dopo che è stato affermato che il governo russo avrebbe guadagnato finanziariamente dall’uscita di Atomic Heart. Ciò è dovuto al fatto che tra gli investitori coinvolti nel finanziamento di Mundfish c’è GEM Capital, un fondo d’investimento il cui fondatore ha legami con Gazprom e VTB Bank, entrambi di proprietà dello Stato russo. Polemiche a parte, però, Atomic Heart è un titolo che ha incuriosito tutti ed è disponibile a partire da oggi su console Xbox, PlayStation e PC.

