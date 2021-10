Atlus: Shoji Meguro, compositore di Persona, al lavoro su un suo nuovo gioco

Shoji Meguro è stato uno degli stipiti portanti della serie Persona di Atlus, e decidendo di lasciare l’azienda sembra abbia intenzione di dedicarsi autonomamente allo sviluppo di un suo nuovo gioco

La saga di Persona è andata avanti da ormai ben venticinque anni, e per l’occasione Atlus sta quest’anno celebrando attraverso vari annunci, facendo attendere i fan per quanto riguarda un nuovo capitolo della serie. Questa ebbe inizio attraverso lo spin-off di Shin Megami Tensei che prese il nome di Revelations: Persona su PS1, e questo titolo segnò nel 1995 anche il debutto del celeberrimo musicista, compositore e chitarrista giapponese, che creò buona parte della soundtrack. Shoji Meguro, appartenente da sempre ad Atlus, è rinomato per il suo virtuosismo poliedrico che rinnova in ogni nuovo gioco a cui partecipa, passando dal più rilassante genere jazz all’orchestrale, raggiungendo anche il rock in Shin Megami Tensei Nocturne, l’hip-hop in Persona 3 ed il pop in Persona 4.

Shoji Meguro lascia Atlus, ma per sviluppare un nuovo gioco

Ma Meguro non ha solo avuto ruoli inerenti la musica: egli infatti è anche stato game director, dirigendo i remake ed i porting dei primi titoli Persona, tra cui Persona 2 Eternal Punishment ed Innocent Sin. Una delle sue caratteristiche è l’utilizzo di testi inglesi all’interno delle canzoni, poiché ritiene che una lingua sconosciuta a i giapponesi aiuti i giocatori a concentrarsi più sul comprendere ciò che si cela nel gioco, piuttosto che scoprirlo dalle parole nella canzone. Meguro è stato dunque un pilastro di Atlus, e la recentissima notizia dell’abbandono dell’azienda di certo avrà scioccato numerosi fan in tutto il mondo, scoprendo che egli avrebbe in realtà lasciato la compagnia già da fine settembre.

Tuttavia, è stato anche confermato come Shoji Meguro continuerà a comporre altre colonne sonore per Atlus, e che si sarebbe dedicato allo sviluppo di un nuovo gioco indipendente attraverso la compagnia Kodansha, con la sua iniziativa Game Creators Lab. In aggiunta, è stato rivelato anche come egli già da cinque anni avrebbe iniziato a sviluppare titoli RPG in modo autonomo, sotto lo pseudonimo di “Megarock”. Meguro si era candidato per l’iniziativa a settembre ma non finì con l’essere selezionato. Eppure, gli fu comunque donato un premio di 500 mila yen (circa 4300 dollari) ed una “posizione separata” nella sezione di Kodansha. Il suo nuovo gioco verrà svelato ufficialmente durante l’evento invernale dell’Indie Live Expo, il 6 novembre.

