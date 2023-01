Atelier Ryza 3 rinviato: ecco la nuova data d’uscita!

Nelle scorse ore, Gust, nella persona del Producer Junzo Hosoi, ha annunciato di aver rinviato la data d’uscita di Atelier Ryza 3: scopriamo insieme tutti i dettagli

Fra Octopath Traveler 2 e Hogwarts Legacy, le due più grandi uscite di febbraio, si era anche piazzato a fine mese Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key, terzo capitolo della serie dedicata a Ryza che aspettavamo con timide speranze, dopo l’ottimo primo capitolo e un secondo che sembrava troppo un “more of the same“. Inizialmente atteso per il 24 febbraio su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch, nelle scorse ore Koei Tecmo e Gust hanno diramato un comunicato, nella persona di Junzo Hosoi, in cui ne hanno annunciato il rinvio.

Non vi preoccupate però, non è niente di tragico: Atelier Ryza 3 arriverà solo un mese dopo, il 24 marzo. Nel comunicato, che trovate qua sotto, Hosoi si è scusato per il rinvio del titolo, ammettendo che il team ha bisogno di ancora un po’ di tempo per sistemare il capitolo finale della storia di Ryza e per rispettare le aspettative dei fan. Considerando che, stando a quanto ammesso dalla stessa Gust nel corso dei mesi, Atelier Ryza 3 punta ad espandersi sia a livello di mappe, sia in termini tecnici e grafici, capiamo bene come anche solo un mese possa servire al team per mettere qualche puntino sulle “i”. Trovate il comunicato in lingua giapponese proprio qua sotto.

Atelier Ryza 3 è stato rinviato, ma di poco così stiamo tranquilli

Formalmente conosciuto come Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key, questo terzo capitolo prende piede circa un anno dopo la conclusione del prequel, Atelier Ryza 3: Lost Legends & The Secret Fairy. Ryza e i suoi amici hanno sentito parlare di un misterioso arcipelalgo e hanno dunque deciso di prendere zaini ed armi e partire per la loro ultima avventura estiva.

Nonostante sia stato rinviato, dunque, potremo comunque giocare presto ad Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & The Secret Key, a partire dal 24 marzo prossimo su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Fateci sapere se acquisterete il gioco qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!