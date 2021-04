Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack: la collection è disponibile!

Tramite comunicato stampa, KOEI Tecmo e GUST Studios hanno annunciato che la nuova collection Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack è ora disponibile su PS4, Nintendo Switch e Steam

Dopo il successo di Atelier Ryza 2: Lost Legends & The Secret Fairy, di cui potete leggere la nostra recensione qui, torniamo a parlare volentieri di Gust e Koei Tecmo con l’arrivo di Atelier Mysterious Trilogy Deluxe pack, annunciato poco tempo fa. La collection segue la scia delle precedenti opere di rimasterizzazione dell’azienda dei suoi titoli Atelier più remoti, come ad esempio la Dusk Trilogy che abbiamo esaminato in una recensione ormai un anno fa. La Mysterious Trilogy è da oggi disponibile in Europa su Nintendo Switch, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Ambientata durante l’era Mysterious, un periodo pieno di miracoli oltre la comprensione umana, la collection narra le storie di quattro alchimiste e delle loro straordinarie esperienze. I giochi compresi sono completi di tutti i DLC pubblicati in precedenza e tutti i nuovi contenuti rilasciati per le versioni DX.

L’Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack include, nello specifico, Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book DX, Atelier Firis: The Alchemist and the Mysterious Journey DX e Atelier Lydie & Suelle: The Alchemists and the Mysterious Paintings DX. I tre titoli sono disponibili solo in digitale e sono acquistabili individualmente o in uno speciale deluxe pack che li contiene tutti e tre. I giochi sono completi di Phoyo Mode incorporata, una funzione di accelerazione per la battaglia e un Digital Artbook che presenta illustrazioni e soundtrack. Qui sotto trovate il trailer di lancio!

Atelier Sophie narra le vicende della giovane ragazza in formazione mentre lotta per essere all’altezza dell’eredità di sua nonna. In Atelier Firis, invece, oltre alla classica avventura della giovane che dà il nome al titolo, potrete anche avvicendarvi in nuove missioni per sconfiggere sette mostri inediti, sconfitti i quali troverete ad attendervi un boss segreto aggiuntivo: Palmyra! Atelier Lydie & Suelle, come nel caso di Escha & Logy, invece segue le vicende di ben due alchimisti, oltre all’aggiunta di un nuovo dipinto che vi consentirà di entrare nel mondo di Nelke & the Legendary Alchemists del 2019. Potrete sbloccarlo raccogliendo i frammenti dei dipinti misteriosi durante la vostra avventura!

Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack è ora disponibile su Nintendo Swich, PlayStation 4 e PC.