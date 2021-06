Atari VCS: annunciata la data d’uscita

Dopo mesi di “magari”, abbiamo una data di uscita per la nuova console di Atari: il nuovo VCS porta con sé feature davvero insospettabili

Era realtà già da prima, ma con una data di uscita finalmente quella di Atari VCS è una realtà tangibile. Erano ormai più di vent’anni che il manifattore di hardware non tornava nel campo delle console, dopo la cantonata del Jaguar che avrebbe dovuto pulire il pavimento con la concorrenza di Nintendo e SEGA e che invece nemmeno avere Rayman come esclusiva riuscì a salvare. Ora, invece, abbiamo una console che dalla Grande N ha imparato con successo a muoversi in una direzione diversa (ironicamente, vista la data di uscita della console). Diversa, sì, ma quanto mai appetibile: le feature infatti superano ogni aspettativa.

La data di uscita di Atari VCS

Dopo l’annuncio nel 2017 con il nome Ataribox, la pandemia ha posticipato sia la data di uscita di Atari VCS che l’annuncio della stessa. Quest’ultimo, però, è infine arrivato con una conferenza stampa: il nuovo apparecchio sarà disponibile dal 15 giugno. Si parla dunque di poco meno di due settimane di attesa, ma se le funzioni della piattaforma dovessero farvi gola l’attesa si rivelerà davvero interminabile. Contrariamente ad altre microconsole, infatti, questa oltre al classico “Atari Vault” (ovvero un “caveau” in cui Centipede, Asteroid e simili sono disponibili sia in forma arcade che in versione Atari 2600) vanta anche un’anima ibrida.

Utilizzandola come PC, infatti, è possibile trarne un computer da gaming di fascia medio-bassa in miniatura. L’uscita su TV porta con sé un supporto a Google Stadia, Youtube e Netflix, mentre le funzioni da PC partono da una variante di Linux chiamata AtariOS. L’hardware supporta però Ubuntu, ChromeOS e persino Windows 10, nonché emulatori, uno store per titoli indie e molto altro. La scheda grafica è una Vega 3 targata AMD e la RAM è espandibile. Difficilmente si tratta di un appeal ridotto come è avvenuto per Ouya, specie se abbastanza terze parti traggono il meglio dalle feature. Potete vedere sul sito ufficiale come comprarla, o tenere d’occhio i retailer online.

