Astro Bot: svelata la durata!

Il Creative Director del Team Asobi ha svelato la durata di Astro Bot, il nuovo platform in arrivo su PlayStation 5 a settembre

Tra tutti i titoli Sony in arrivo prossimamente, Astro Bot è sicuramente quello che di più ha colto l’interesse dei giocatori. Annunciato a sorpresa durante l’ultimo State of Play, questo coloratissimo platform è riuscito a stupire tutti i giocatori grazie alla sua varietà e al suo stile.

Ormai non manca molto all’uscita del gioco e online stanno iniziano a saltare fuori sempre più informazioni sul titolo. Recentemente infatti il Creative Director del Team Asobi ha rilasciato una dichiarazione in cui ha svelato la durata complessiva di Astrobot.

La durata di Astro Bot permetterà di mantenere un ritmo costante

Nicolas Doucet, il Creative Director e leader di Team Asobi, ha dichiarato che il gioco avrà una durata di circa 12 o 15 ore. Astro Bot sarà un gioco con oltre 80 livelli e più di 300 bot da salvare, ma stando alle parole di Doucet questo non sarà affatto il fulcro del gioco. Certo il completismo sarà in grado di aumentare non poco la durata del titolo, ma non sarà un elemento fondamentale per godersi appieno Astro Bot. Creare un gioco lungo a tutti i costi non è mai stato nei piani di Asobi e invece di diluire i tempi il team ha preferito cercare di mantenere un ritmo costante per tutta l’esperienza.

Sicuramente sapere che il gioco dura solo una quindicina d’ore farà storcere il naso ad alcune persone, ma noi vi invitiamo ad andare oltre questo stupido preconcetto. Ci sono tantissimi giochi brevi che nelle loro poche ore sono in grado di regalare grandi esperienze ai giocatori e allo stesso modo ci sono titoli lunghissimi che non fanno altro che trascinarsi per molto più del dovuto.

Astro Bot sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 5 dal 6 settembre. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.