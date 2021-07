Asterix & Obelix: Slap them All, svelate le diverse edizioni fisiche

Tramite comunicato stampa, Microids ha svelato tutti i dettagli sulle varie edizioni fisiche disponibili di Asterix & Obelix: Slap them All, scopriamole insieme

In attesa del nuovo gioco dedicato ai Puffi e a Marsupilami, e dopo le incredibili avventure di Asterix & Obelix XXL su Nintendo Switch, Microids è tornata a parlare dei due eroi con un nuovo titolo. Slap them All è un vero e proprio beat’em up con una forte enfasi sulla co-op che è in arrivo il prossimo autunno su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Swtich. Asterix & Obelix: Slap them All sarà ovviamente anche su PlayStation 5 e Xbox Series X | S tramite la retrocompatibilità. Sviluppato da Mr Nutz Studio, il gioco vuole essere completamente aderente alla storia originale.

Per questo è stata scelta una direzione artistica molto simile a quella dei fumetti, con personaggi, scenari e animazioni completamente disegnati a mano. Un tributo, quindi, ai classici di animazione in 2D. Ambientato nel 50 avanti Cristo, in una Gallia completamente occupata dai romani, il gioco ci racconterà di quel solo, piccolo villaggio di indomabili Galli che resiste ancora e ancora all’invasione. Vi lasciamo il teaser trailer del gioco proprio qua sotto.

Ecco le edizioni speciali di Asterix & Obelix: Slap them All!

Tramite comunicato stampa, Microids ha anche svelato le diverse edizioni fisiche con cui il titolo sarà disponibile nel corso dell’autunno. La prima è chiamata Limited Edition ed include il gioco in un box esclusivo, un portachiavi, due fogli con tanti sticker e una sorpresa che Microids non ha voluto svelare. Nella Collector’s Edition, invece, troverete Asterix & Obelix: Slap them All! in un box esclusivo, una statuetta da 27 cm, un portachiavi, due fogli con tanti sticker e… sempre la sorpresa!

E quindi queste erano le due edizioni speciali con cui si presenterà Asterix & Obelix: Slap them All nel corso del prossimo autunno. Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!