Asterix & Obelix: Slap Them All!: ritornano i due galli più tosti di sempre

Che cosa vi ricorda la sigla S.P.Q.R.? Se avete risposto “sono pazzi questi romani” avete vinto una copia di Asterix & Obelix: Slap Them All! in arrivo su PC e console

Provenienti direttamente dalla sfrenata fantasia dell’accoppiata composta da René Goscinny e Albert Uderzo, i creatori di uno dei più famosi fumetti francesi di sempre assieme a Tintin, tutti i possessori di console e PC potranno arricchire la propria collezione di giochi con Asterix & Obelix: Slap Them All! presto in arrivo sugli scaffali dei negozi. Ma andiamo avanti con un po’ di ordine.

Asterix & Obelix: Slap Them All!: botte da orbi a novembre

Microids e Mr. Nutz Studio hanno dunque confermato che il 26 novembre sarà un giorno da segnarsi sul calendario perché, su PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One, arriverà il gioco Asterix & Obelix: Slap Them All! con tanto di edizione limitata contenente anche un portachiavi, degli adesivi, tre litografie, una box da collezione ed una statuetta del celeberrimo guerriero gallico alta 27 centimetri.

Ambientato nel 50 A.C., il gioco vi trasporterà in un’atmosfera abbastanza retrò condita da tonnellate di legionari romani che non aspettano altri che beccarsi una sana dose di cazzotti o di menhir direttamente in testa. Siete pronti? Speriamo di sì e quindi preparatevi a menare colpi a destra e a manca perché i nemici non mancheranno di certo, ci saranno anche gli sfortunati pirati oltre ai classicissimi romani. Per Toutatis, quei due dannati galli sono tornati più carichi che mai, e voi potrete aiutarli anche assieme ad un amico.

