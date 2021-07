Assassin’s Creed: Valhalla, aggiunto il supporto per il DualSense per PC

Pare che di recente Ubisoft abbia rilasciato un aggiornamento per la versione PC di Assassin’s Creed: Valhalla, in cui viene introdotto il supporto ai trigger adattivi e al feedback aptico se si gioca con il DualSense di PS5

Risale a più di un mese fa, quando Metro Exodus pubblicò un aggiornamento grazie al quale venne introdotto il supporto per il DualSense e per tutte le sue funzionalità anche su PC, così che anche altri giocatori potessero godere dei trigger adattivi e del feedback aptico. Questa mossa ha spianato la strada anche per altri titoli, a quanto pare: sembra infatti che Ubisoft abbia rilasciato silenziosamente un nuovo aggiornamento per Assassin’s Creed: Valhalla, con il quale è stato introdotto il supporto per il DualSense anche per la versione PC del gioco. Vediamo di seguito di cosa si tratta!

Assassin’s Creed: Valhalla, supporto ai trigger adattivi e al feedback aptico del DualSense per PC

Come riportato da VGC (e come sottolineato dal redattore Andy Robinson, di cui potete vedere il tweet qui di seguito), Ubisoft, tramite l’aggiornamento di Assassin’s Creed: Valhalla per PC, ha introdotto anch’essa il supporto ai trigger adattivi e al feedback aptico del DualSense di PS5. Nel video seguente, potete vedere come il grilletto dell’arco reagisca diversamente in base alla sua pressione; questa funzionalità non risulterà sicuramente nuova ai giocatori PS5, ma sicuramente risulta tale per chi gioca da PC.

Assassin’s Creed Valhalla has quietly added DualSense support on PC.https://t.co/14NBqxr4DJ pic.twitter.com/Aj4tcHoXZm — Andy Robinson (@AndyPlaytonic) July 5, 2021

Siccome Ubisoft non ha mai fatto nessun annuncio specifico riguardante la notizia, possiamo dire certamente che si tratta per lo meno di una gradita sorpresa.