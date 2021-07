Assassin’s Creed Valhalla: in arrivo lo scaling del livello dei nemici

Continua il supporto da parte di Ubisoft nei confronti dell’ultimo capitolo della serie di Assassin’s Creed: verrà introdotto tra qualche giorno in Valhalla infatti lo scaling del livello dei nemici, così da permettere ai giocatori di personalizzare ulteriormente la propria esperienza

Come tutti già ben sappiamo, la serie di Assassin’s Creed ha subito un’importante cambio di rotta con l’uscita di Origins, introducendo l’elemento GDR e quindi stravolgendo per certi versi la formula di gioco. Nonostante questo modello che è stato finora mantenuto negli anni rischi di essere nuovamente stravolto con il prossimo capitolo, Ubisoft continua a supportare Assassin’s Creed Valhalla con vari aggiornamenti: è stato infatti recentemente annunciato che tra qualche giorno verrà introdotto lo scaling del livello dei nemici, così da permettere ai giocatori di decidere come affrontare i propri avversari nell’Inghilterra di Valhalla.

Assassin’s Creed Valhalla: come funziona lo scaling del livello dei nemici

L’annuncio arriva dal profilo Twitter ufficiale di Assassin’s Creed Valhalla, e rivela inoltre in quale data verrà introdotto lo scaling del livello dei nemici. Questa feature farà infatti parte di un aggiornamento in arrivo la prossima settimana, per la precisione in data 27 luglio. L’opzione di scaling del livello conterrà ben cinque opzioni diverse, che vanno da “Off”, ovvero la modalità in cui il livello dei nemici rimane quello predefinito in base alla regione in cui si trovano, fino a “Incubo”, che sarà la modalità in assoluto più difficile in quanto i nemici saranno sempre di qualche livello superiore rispetto a quello del giocatore.

Level Scaling is coming to Assassin’s Creed Valhalla on Tuesday, July 27! 📈 You may choose from 5 options, from 'off' to Nightmarish. 💀 pic.twitter.com/pGz2oTjZZY — Assassin's Creed (@assassinscreed) July 23, 2021

Questa opzione si rivela quindi essere un ulteriore modificatore della difficoltà, capace di rendere tutti i combattimenti una vera e propria sfida per la sopravvivenza. Nell’attesa, vi ricordiamo che Assassin’s Creed è ora disponibile per tutte le piattaforme principali, e vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per ulteriori aggiornamenti su tutte le novità più importanti del mondo videoludico. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.