Assassin’s Creed Valhalla: nuove info sul DLC Dawn of Ragnarok

Di recente Ubisoft ha rivelato un sacco di nuovi screenshot e informazioni sul prossimo grande DLC di Assassin’s Creed Valhalla, Dawn of Ragnarok. Queste informazioni sono trapelate tramite i primi elenchi trovati nei negozi cinesi e poi condivisi su Reddit e altrove. Questo nuovo DLC si intitola “Dawn of Ragnarok” e secondo Ubisoft, tramite le informazioni trapelate, è il “pacchetto di espansione più ambizioso” nella storia del franchise. Avvertiamo che oltre questo punto ci saranno spoiler per il DLC, che secondo le informazioni trapelate uscirà il 10 marzo 2022.

Secondo un post di ieri trovato sul subreddit di Assassin’s Creed, qualcuno è riuscito a trovare screenshot di Dawn of Ragnarok e dettagli extra sul DLC di Valhalla, ancora non annunciato su un negozio cinese non specificato. Utilizzando Google Translate, l’utente di Reddit hashiqigou ha condiviso il testo che si dice si trovi nella pagina dello store del DLC:

There is more to see than Midgard in Assassin's Creed Valhalla. 🔥 ❄️

Tune in for the LIVE premiere on Monday 13 December 9 AM PDT / 6 PM CET to know more! pic.twitter.com/i8NQkvSR8Q

— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 10, 2021