Assassin’s Creed Valhalla: presentata l’espansione L’alba del Ragnarok, con data di uscita

Continua il supporto da parte dei team di sviluppo per Assassin’s Creed Valhalla: risale infatti a poche ore fa l’annuncio ufficiale da parte di Ubisoft della nuova espansione L’alba del Ragnarok. Non si hanno ancora tutte le informazioni su questo nuovo importante DLC, però pare che si tratti dell’espansione più ambiziosa mai sviluppata di tutto il franchise di Assassin’s Creed. I giocatori potranno quindi tornare nei panni di Eivor per tante nuove avventure dal sapore mitologico: vediamo di seguito tutti i dettagli, tra cui anche la data di uscita.

Assassin’s Creed Valhalla: tutto quel che sappiamo su L’alba del Ragnarok

La trama vede il regno nanico di Svartalfheim crollare e Baldr venir rapito dal gigante del fuoco Surtr: toccherà quindi appunto a Eivor, nei panni di Odino, il celebre dio norreno della Battaglia e del Destino, agire per salvare la situazione. Grazie a questa nuova forma, Eivor avrà vari poteri nuovi di zecca da scatenare contro i propri nemici. L’alba del Ragnarok dà il via al secondo anno di supporto per Assassin’s Creed Ragnarok, in quanto la data di uscita è il 10 marzo 2022 per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, PC e Google Stadia.

L’acquisto dell’espansione tra oggi e il 9 aprile 2022 conferirà ai giocatori anche il Twilight Pack, che potrà essere utilizzato immediatamente nel gioco base. Questo pacchetto aggiuntivo include la nuova skin Raven Envoy di Dellingr, la cavalcatura Havardr Lynx, il set di armatura Twilight e l’ascia Algurnir Dane.

