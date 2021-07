Assassin’s Creed Valhalla: confermata la data di uscita del DLC L’assedio di Parigi

Rivelata la data di uscita del nuovo DLC di Assassin’s Creed Valhalla, che porterà i giocatori sino al cuore della Francia

L’arrivo de L’assedio di Parigi, il nuovo DLC di Assassin’s Creed Valhalla, era stato annunciato in occasione dell’edizione di quest’anno del E3, durante la conferenza non era stato però rivelata la sua data di uscita. A risolvere quest’ultima incertezza ci ha pensato Ubisoft, che ha pubblicato sul proprio canale YouTube ufficiale un nuovo trailer dell’espansione, nel quale rivela il giorno in cui questa sarà resa disponibile insieme ad alcune delle innovazioni che porterà al gioco.

Assassin’s Creed Valhalla: ecco la data di uscita del DLC

La data di uscita del nuovo DLC di Assassin’s Creed Valhalla è stata fissata per il prossimo 12 Agosto; i giocatori potranno quindi mettere le mani su L’assedio di Parigi tra poco più di due settimane. Da quello che vediamo nel trailer, l’espansione introdurrà nel gioco delle nuove armi, come la spada a una mano. C’è poi la conferma dell’introduzione del level scaling, che porterà l’ambiente circostante a cambiare per adeguarsi al livello del giocatore, con l’obbiettivo di fornire un esperienza di gioco che non perda di intensità con l’aumentare della potenza del personaggio.

Il DLC avrà una dimensione pari a 23.79 GB su Xbox Series X e Xbox Series S, di 17.72 GB su Xbox One, di 6.85 GB su PlayStation 5, di 15.3 GB o 24.5 GB on PS4 (a seconda della propria regione) e di 20.4 GB o 31.37 GB on PC. Ubisoft è anche al lavoro sul nuovo capitolo del noto franchise, il cui titolo di lavorazione è Assassin’s Creed Infinity. L’obbiettivo degli sviluppatori è quello di realizzare una versione definitiva del videogioco, capace di fungere da base per un numero elevato di espansioni e aggiornamenti.

