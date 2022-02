Assassin’s Creed The Ezio Collection disponibile per Nintendo Switch

L’attesa Assassin’s Creed: The Ezio Collection è finalmente disponibile su Nintendo Switch. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dopo l’annuncio della data d’uscita ufficiale, giunto soltanto lo scorso mese, ora Assassin’s Creed: The Ezio Collection è finalmente disponibile per Nintendo Switch. L’iconica trilogia dedicata al maestro assassino più celebre ed amato del frachise è ora interamente giocabile sulla piccola console ibrida del colosso di Kyoto, permettendo a tutti i fan di portare sempre con sé tre fra i capitoli più amati dalla saga. Siete pronti a tornare ancora una volta nell’Animus per esplorare l’Italia del rinascimento?

Disponibile per Nintendo Switch Assassin’s Creed: The Ezio Collection

Mentre la serie continua ancora oggi a rimanere sotto i riflettori grazie al recente Valhalla (del quale potete trovare qui la nostra recensione), Ubisoft decide di riproporre ai fan tre fra i capitoli più amati del franchise, rendendo disponibile per Nintendo Switch, Assassin’s Creed: The Ezio Collection. La software house, per l’occasione, ha deciso di fare le cose in grande, includendo nel pacchetto tutti i DLC pubblicati, e perfino i due cortometraggi Lineage ed Embers, i quali approfondiscono la trama che ruota intorno al carismatico assassino italiano.

I tre titoli permetteranno a tutti i giocatori di vivere (o rivivere) le gesta di Ezio Auditore da Firenze, nella sua missione per combattere l’ordine dei Templari. La trama ricca di intrighi e cospirazioni vi porterà in un viaggio lungo l’Italia dell’epoca rinascimentale, permettendovi di visitare luoghi come Firenze, Venezia e Roma, prima di abbandonare il suolo italico e giungere infine alla lontana Costantinopoli. Gli sviluppatori dichiarano inoltre che la raccolta sarà ottimizzata al meglio per sfruttare le funzionalità della console ibrida della Grande N.

E voi cosa ne pensate? Avete già giocato i capitoli originali o pensate di farlo per la prima volta grazie a questa raccolta? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.