Assassin’s Creed Origins: Ubisoft punta a introdurre un aggiornamento per il supporto ai 60 FPS in retrocompatibilità

Il colosso francese dell’intrattenimento videoludico Ubisoft ha rivelato il piano di introdurre un aggiornamento in Assassin’s Creed Origins per permettere di giocare il titolo a 60 FPS in retrocompatibilità sulle attuali console. La società ne ha accennato in un messaggio ai fan durante l'”#ACDay”, un evento annuale del 21 dicembre che celebra il franchise e la sua community. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

“Che siate fan di vecchia data o anche se avete appena scoperto Assassin’s Creed, vogliamo ringraziarvi per essere parte di questa community”, ha riferito Ubisoft nel proprio tweet sul profilo ufficiale della storica saga multipiattaforma. Il colosso delle serie Splinter’s Cell e Prince of Persia ha poi continuato in questo modo il messaggio:

Happy #ACDay 💝

Whether you are a longtime fan or just discovered Assassin's Creed, we want to thank you for being a part of this community.

Your continued support, passion & vigilance humbles us all every day.

Stay tuned for more in AC Valhalla & an exciting future for AC. 🔥 pic.twitter.com/0LbX3WpbTL

— Assassin's Creed (@assassinscreed) December 21, 2021