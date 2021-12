Assassin’s Creed Odyssey: il gioco sarà gratis per un periodo limitato

Ubisoft renderà tra poco fruibile gratis Assassin’s Creed Odyssey, ma il gioco rimarrà disponibile solo per alcuni giorni

Tra i franchise di Ubisoft, Assassin’s Creed rimane una delle pietre miliari realizzate dallo studio, fungendo da importante simbolo anche per la compagnia stessa. Si tratta di una saga nella quale l’azienda ha investito una mole di lavoro incredibile nel corso degli anni, e che l’ha portata a crescere fino a diventare una delle case videoludiche più importanti in Occidente e nel mondo. Adesso, diversi esponenti e dirigenti continuano a voler prendere diverse strade, separandosi dall’azienda.

Tuttavia, quest’ultima continua imperterrita ad evolvere i suoi titoli in vari modi. Tra essi, è proprio Assassin’s Creed ad essere un’icona del cambiamento apportato da Ubisoft, e mentre alcuni utenti di vecchio stampo potrebbero non apprezzarlo, altri ne sono certamente intrigati. Nel caso si abbia allora voglia di sperimentare con un gioco recente della serie degli assassini, tra non molto sarà giocabile gratis l’acclamato Assassin’s Creed Odyssey.

Assassin’s Creed Odyssey, il gioco sarà presto gratis

Questa settimana, il mondo di Assassin’s Creed ha mosso abbastanza i membri della community videoludica: da poco è stato infatti presentato il DLC di Assassin’s Creed Valhalla, denominato “L’alba dei Ragnarok”, che si pone di essere una delle espansioni più ambiziose dell’intero franchise. Inoltre, è stato rilasciato anche un interessante crossover tra gli ultimi due capitoli rilasciati della serie. In esso, potremo avere la protagonista femminile di Assassin’s Creed Valhalla, Eiovr, che si troverà a incontrare quella di Assassin’s Creed Odyssey, ovvero Kassandra. Si tratta di un crossover a cui potranno accedere i possessori di entrambe i giochi; e considerando il successo che un titolo così recente come Valhalla, è probabile che questo intreccio di storie sia il motivo che ha portato Ubisoft a voler dunque rendere gratis il penultimo gioco della serie, Assassin’s Creed Odyssey.

Bisogna però ricordare come si potrà giocare al titolo in modo gratuito solo per un periodo limitato di tempo. Ecco perché il preload per Assassin’s Creed Odyssey è già disponibile sulle vecchie console Xbox One, PS4, su PC e Google Stadia. I giocatori che magari si sono inseriti nella saga di Assassin’s Creed proprio con l’ultimo gioco rilasciato potranno dunque venire a conoscenza delle vicende dietro le avventure di Kassandra nell’antica Grecia, mentre si trova coinvolta in una feroce battaglia tra Atene E sparta. Il periodo di prova inizierà da domani, 16 dicembre, per terminare poi il 21 dicembre.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per non perdervi ulteriori notizie videoludiche, e date uno sguardo allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi decisamente molto vantaggiosi.