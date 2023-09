Assassin’s Creed Nexus VR: annunciata la data d’uscita

Ubisoft ha rilasciato un trailer gameplay di Assassin’s Creed Nexus VR, annunciandone anche la data d’uscita. Vediamo insieme i dettagli

Durante l’Ubisoft Forward dello scorso 12 giugno, la software house ha annunciato molti progetti relativi all’universo di Assassin’s Creed: uno di questi è proprio Mirage che verrà pubblicato per Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Windows Pc; l’altro è Assassin’s Creed Nexus VR, un titolo che ha saputo subito attirare l’attenzione dei fan, ma di cui ancora non era conosciuta la data d’uscita. Se prima era prevista una finestra d’uscita intorno al periodo natalizio 2023, Ubisoft ha finalmente confermato che la Assassin’s Creed Nexus VR uscirà il prossimo 16 novembre. L’annuncio è stato dato tramite un gameplay trailer in cui vengono mostrati tutti i personaggi giocabili del titolo VR. Sono tra i tre protagonisti preferiti della saga degli assassini: Ezio Auditore, Connor Kenway e Kassandra.

Assassin’s Creed VR Nexus: data d’uscita e gameplay trailer

Non è finita qui. Infatti, oltre ad annunciare la data d’uscita di Assassin’s Creed Nexus VR, Ubisoftha voluto deliziare i suoi fan con un gameplay trailer in cui viene mostrato il titolo in maniera dettagliata. Infatti, oltre a vedere in azione i tre protagonisti principali, si può comprendere come le caratteristiche che hanno reso questa saga un fenomeno mondiale nel panorama videoludico sono state completamente abbandonate in funzione di u gameplay dinamico e studiato alla perfezione per i visori Meta Quest 2, Meta Quest Pro o Meta Quest 3. Si avrà, quindi, la possibilità di effettuare combattimenti, parkour o addirittura assassinare tutto in ottica VR.

