Assassin’s Creed: il Narrative Director lascia il team Ubisoft

Cattive notizie per una delle saghe videoludiche più seguite di sempre. Il narrative director di Assassin’s Creed lascia gli studi di Ubisoft, non lavorerà più alla serie

Se c’è una serie videoludica che più di tutti ha creato delle divisioni tra i giocatori, quella è Assassin’s Creed. Dopo l’amato e allo stesso tempo odiato Odissey, è arrivato Valhalla. Con quest’ultimo capitolo, la serie si è stabilizzata su un certo standard di gameplay, capitalizzando ciò che ha funzionato nei capitoli precedenti. Tuttavia, il focus della storia rimane lontano dai fasti passati, le faide tra templari e assassini rimangono infatti un lontano ricordo. La notizia di oggi riguarda proprio il comparto narrativo. Il Narrative Director di Assassin’s Creed lascia Ubisoft per dedicarsi ad altro.

Il narrative director lascia Ubisoft dopo una lunga carriera su Assassin’s Creed

Il narrative director Darby McDevitt lascia Ubisoft e la saga di Assassin’s Creed dopo 10 anni. Il suo ruolo è stato quello di supervisionare la narrativa di ampio respiro della serie e lavorare anche sulla lore dei giochi. La responsabilità più grande, tuttavia, è stata quella di prendersi carico delle decisioni riguardo la direzione narrativa che avrebbe preso la serie nei futuri capitoli. Oggi purtroppo, McDevitt ha annunciato il suo ritiro da Ubisoft Montreal dopo circa un decennio di lavoro nello studio. Non abbiamo notizie riguardo i suoi prossimi incarichi, l’unica informazione che sappiamo è che lo scrittore è “deciso a partire per una nuova avventura“.

McDevitt ha cominciato la sua carriera in Ubisoft nel 2011 ed ha collaborato come Lead Writer in Assassin’s Creed Revelations, Black Flag e Unity. Come Narrative Director, invece, ha lavorato sia ad Origins, che al più recente Valhalla. Dato il focus e la direzione creativa da lui prestata alla serie, sicuramente la perdita da parte di Ubisoft non sarà senza conseguenze. A questo punto staremo a vedere quale sarà la direzione che prenderà Assassin’s Creed in futuro.

