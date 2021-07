Assassin’s Creed Infinity: il gioco sarà fedele alla storia della serie

Nonostante il cambio verso un approccio live service, Ubisoft assicura che Assassin’s Creed Infinity sarà fedele alla storia e al DNA del brand

All’inizio di questo mese sono cominciati a circolare dei report che vedevano un radicale cambio di direzione del rilascio e nella struttura del prossimo Assassin’s Creed. Ubisoft ha infatti confermato di voler spingersi oltre e andare verso un modello di business non più incentrato su singoli titoli a distanza di uno o due anni, bensì verso un approccio live service. Ovvero il prossimo titolo sarà una piattaforma online che andrà ed espandersi nel tempo. Nonostante questo, Ubisoft assicura i fan che Assassin’s Creed Infinity rimarrà fedele al DNA e alla storia dei titoli precedenti.

Assassin’s Creed Infinity seguirà una narrativa fedele al lascito e alla storia del brand

In una intervista in occasione della pubblicazione dei prospetti di guadagno dell’ultimo trimestre, Frédérick Duguet, CFO di Ubisoft, ha descritto questo nuovo progetto come “eccitante ed ambizioso”. Ha inoltre espresso la volontà della casa di sviluppo di voler rimanere fedele alla storia e al DNA della serie con Assassin’s Creed Infinity, e di voler infine continuare a produrre “esperienze narrative di alta qualità“. Piani eccitanti sono previsti per questo progetto.

Ubisoft vuole da un lato, espandere le potenzialità del brand tramite l’approccio live service, dall’altro perseguire l’eredità di AC tramite delle ricche esperienze narrative. I fan dunque, non dovranno preoccuparsi più di tanto. Duguet ha concluso dicendo che il progetto è ancora nelle sue fasi iniziali di sviluppo e che verranno diffusi ulteriori dettagli nei tempi dovuti. Stando a queste dichiarazioni non aspettatevi il rilascio del titolo tanto presto. Diversi report prevedono infatti l’uscita di Assassin’s Creed Infinity non prima di 3 anni.

