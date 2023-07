Assassin’s Creed Codename Jade: presto avrà inizio la closed beta!

ltTra pochi giorni avrà finalmente inizio la closed beta di Assassin’s Creed Codename Jade. Scopriamo tutti i dettagli in questa nuova news dedicata al nuovo titolo della saga per mobile

Poche ore fa Ubisoft ha annunciato in maniera ufficiale la data di inizio della closed beta di Assassin’s Creed Codename Jade, il nuovo titolo della famosa saga pensato per i dispositivi mobile iOS e Android. Ovviamente non sarà aperta a tutti (massimo 5000 utenti) e si potrà partecipare solo se si invia la propria iscrizione al programma entro il tempo limite massimo (dal 27 al 31 luglio 2023). Inoltre, i server messi a disposizione degli appassionati saranno quelli del Nord America e dell’Europa Ovest con solo l’inglese come lingua di gioco disponibile. La fase di closed beta andrà avanti fino all’11 agosto 2023 e servirà agli sviluppatori per raccogliere il maggior numero possibile di feedback sul gameplay da parte dei partecipanti.

Assassin’s Creed Codename Jade: si aprono le porte del gioco con l’inizio della closed beta

L’inizio della closed beta di Assassin’s Creed Codename Jade darà la possibilità a tanti utenti di muovere i primi passi in questo nuovo gioco per dispositivi mobile che promette numerose novità dal punto di vista grafico e del gameplay pur mantenendo intatta la natura unica e inconfondibile che ha permesso ai vari Assassin’s Creed di farsi amare nel corso degli anni. L’ambientazione scelta è l’antica Cina, in un’epoca di piena prosperità grazie anche alle nuove rotte commerciali con il mondo occidentale che però porteranno diversi problemi e nuove sfide da affrontare per Xia, la protagonista della storia. Si tratterà di un gioco free-to-play e basterà avere a disposizione un dispositivo mobile iOS o Android compatibile per giocare senza alcun problema. Non mancheranno anche gli acquisti in game che permetteranno di accedere a oggetti e potenziamenti unici mentre la presenza di un pass mensile è ancora in dubbio.

