Assassin’s Creed: un “errore tecnico” di Ubisoft l’offerta Black Friday di Mirage in Odyssey

Per Ubisoft è stato letteralmente un miraggio: l’offerta del Black Friday per Assassin’s Creed Mirage in Odyssey era un “errore tecnico”

Siccome il mondo è un posto buffo e un momento “facce ride” può capitare anche all’inizio della settimana, Ubisoft ha ufficialmente chiarito che l’offerta del Black Friday del 20% su Assassin’s Creed Mirage era reale, sebbene il pop-up pubblicitario nel precedente capitolo Odyssey fosse “un errore tecnico”. Dalla clip qui sotto, caricata su Reddit, il tam tam sul subreddit di Xbox Series X/S si è evoluto in una vera e propria giornata campale. “Posso confermarlo, mi è capitato su PS5 ieri sera.” La risposta del publisher transalpino non si è fatta attendere: “Ci è giunta voce che alcuni giocatori si sono imbattuti in pop-up giocando ad alcuni titoli della saga ieri, ma si trattava di un errore tecnico che abbiamo risolto non appena lo abbiamo saputo”, ha raccontato un rappresentante a The Verge.

L’errore tecnico nell’ANIMUS di Ubisoft: le offerte del Black Friday di Assassin’s Creed Odyssey per Mirage

Di recente, Ubisoft ha anche confermato di essere al lavoro sul New Game Plus e sul permadeath nell’ultimo capitolo della saga. Entrambe le feature sono previste come aggiornamenti gratuiti nel mese entrante. Il gioco è uscito il 5 ottobre su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, PC ed Xbox Series S. La versione iPhone 15 Pro è prevista ad inizio 2024. Una settimana prima dell’uscita, il publisher ha anche raccontato che il lancio è stato il più grande di sempre sulle console principali non-Nintendo della generazione attuale in fatto di singole unità. Un lancio talmente grande da farsi strada anche nel bel mezzo di un’odissea come miraggio, verrebbe quasi da dire…

