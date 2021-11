Un artwork potrebbe anticipare lo sviluppo di Darksiders 4

Stando ad un artwork trapelato in rete sulla piattaforma ArtStation THQ Nordic sarebbe attualmente allo sviluppo di Darksiders 4. Vediamo i dettagli

Dopo una lunga pausa, THQ Nordic torna a far parlare della popolare serie di titoli hack n’ slash, Darksiders. Lo studio non aveva più pubblicato nulla dopo il lancio di Darksiders Genesis, spin off della serie. Oggi, un artwork emerso in rete potrebbe svelare lo sviluppo del prossimo Darksiders 4. Se confermato, i giocatori saranno chiamati a ritornare sul campo di battaglia impersonando uno dei quattro cavalieri di Apocalisse. Scopriamo insieme i dettagli.

Lo sviluppo di Darksiders 4 è stato svelato da un artwork?

Sono passati due anni ormai dal lancio di Darksiders 3. Sebbene THQ Nordic abbia successivamente rilasciato un titolo spin off, Genesis (il quale ha abbondantemente superato le aspettative della casa di sviluppo), un sequel ufficiale della serie non è mai stato annunciato. Tuttavia non disperate, perché potrebbe non essere tutto perduto. Di recente, l’Art director Anton Lavrushkin ha pubblicato un artwork promozionale che sembrerebbe indicare lo sviluppo di un nuovo Darksiders 4. L’artwork è stato commissionato da THQ Nordic per il franchise della serie.

Il personaggio raffigurato sembrerebbe Lilith, colei che ha creato i Nephilim e ha aiutato i cavalieri lungo tutti i giochi precedenti, sebbene mantenendo i propri personali obiettivi. Questo significa da una parte che potrebbe essere il prossimo personaggio giocabile, dall’altra che potrebbe essere lei il potenziale villain o alleato del futuro protagonista. Insieme all’artwork sono arrivate ulteriori immagini raffiguranti il soggetto in pose statiche e dinamiche. A questo punto aspettiamo solo una conferma ufficiale, che potrebbe avvenire proprio durante i prossimo The Game Awards 2021 il prossimo 9 Dicembre. State dunque all’erta per ulteriori aggiornamenti.

Per acquistare i vostri titoli preferiti in sconto, andate sul nostro link di Instant Gaming! Se volete leggere le ultime notizie e recensioni, seguite le pagine di tuttoteK.