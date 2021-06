Ark Survival Evolved: disponibile il nuovo DLC

Ark Survival Evolved si amplia ancora ulteriormente con il nuovo DLC Genesis Part 2 che introduce una miriade di missioni e altre novità

Ark: Genesis Part 2, il DLC finale della saga di sopravvivenza di Ark Survival Evolved, è arrivato. La conclusione del gioco offre la mappa più grande mai rilasciata finora, nuove missioni e nuovi capitoli della storia che colmano il divario con il sequel di Ark 2. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Ark Survival Evolved: ecco le novità del DLC Genesis Part 2

In Genesis Part 2, il nuovo DLC di Ark Survival Evolved esplorerete un nuovo mondo pieno di nuovi biomi e creature, partecipando a missioni con una nuova trama che metteranno alla prova le vostre abilità di sopravvivenza. Presentato anche l’episodio della resa dei conti finale tra HLN-A e Sir Edmund Rockwell che si svolge su una nave coloniale che viaggia nello spazio.

Nelle nuove missioni una guida olografica, HLN-A, offrirà una vasta gamma di nuovi incarichi con vari livelli di difficoltà, mentre i sopravvissuti raccolgono le forze per la battaglia finale contro Rockwell. Potrete ottenere nuovi bonus in tutta la mappa, che possono essere spesi per ottenere risorse aggiuntive, punti Engram, oggetti TEK, viaggi tra le mappe e molto altro. Il cuore dell’esperienza sarà la gigantesca astronave piena di biomi unici, inclusi splendidi campi elisiani, un regno esotico del crepuscolo con forme di vita altamente evolute, le profondità dello spazio esterno e persino le viscere in continua espansione di Rockwell stesso.

Che si tratti di piante aliene senzienti, fluidi digestivi di Rockwell o asteroidi che arrivano dallo spazio intergalattico, ogni bioma presenta pericoli unici, ma anche opportunità di acquisire nuove risorse e creature, incluso il nuovo potente “Mutageno” che vi consentirà di evolvere ancora.

Le vaste distese del mondo di Genesis Part 2 sono piene di Noglin, eleganti Stryder high-tech, l’adorabile nido mobile Maewing e persino il caccia stellare Astrodelphis che spara laser, lancia bombe, può barile- rotazione. altre nuove creature fantastiche e varianti R evolute dei vecchi preferiti. Mentre affrontate i numerosi pericoli di questo nuovo mondo, avrete accesso a nuovi potenti strumenti. Imparerete come posizionare telecamere remote, fare acrobazie con uno skateboard Hoversail sospeso a mezz’aria, vi prenderete cura delle uova nell’incubatrice ad alta tecnologia, scaglierete frecce di pura energia con l’arco TEK e parteciperete pefino a una modalità di comando strategico in tempo reale -tempo con il nuovo Exo-Mek e altro ancora.

Come accennato in precedenza, l’espansione è un ponte tra il gioco attuale e il sequel recentemente annunciato, Ark 2. Genesis Part 2 introduce anche nuovi doppiatori nell’universo di Ark, con David Tennant (Doctor Who, Good Omens) che interpreta il cattivo Sir Edmund Rockwell e Madeleine Madden (The Wheel of Time, Picnic at Hanging Rock, Dora and the Lost City of Gold) che assume il ruolo del partner robotica.

Genesis Part 2 è ora disponibile per il download come parte del Genesis Season Pass su Steam, Epic Games Store, Xbox One e PS4. Oltre a Genesis Parte 1 e Parte 2, il pass stagionale include un cosmetico Chibi Noglin, un cosmetico Chibi Shadowmane, un nuovo set di armature e un compagno robotico AI in-game chiamato “HLN-A” che può scansionare note aggiuntive dell’esploratore nascoste.

