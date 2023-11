Ark: Survival Ascended riceve un ultimo micro-posticipo su Xbox Series X ed S

L’attesa del piacere di Ark: Survival Ascended è “essa stessa il piacere”, dopo l’ultimo posticipo della versione per Xbox Series X ed S

Le polemiche intorno ad Ark: Survival Ascended per il posticipo del secondo episodio non sono mancate, e ora anche il remake in Unreal Engine 5 perderà anche il treno per la versione Xbox Series X ed S. Almeno di poco. Nemmeno il team di sviluppo ne è entusiasta, ma come vedete nel tweet qui sotto il gioco è ancora in fase di certificazione. Il titolo arriverà invece “più avanti nell’arco della stessa settimana”, quindi le attese non dovrebbero prolungarsi ancora per molto. L’upgrade a prezzo pieno (obbligatorio per i giocatori connessi ai server di Wildcard) sarebbe dovuto uscire ad agosto, per poi slittare ad ottobre in seguito a “sfide impreviste nell’implementazione di Unreal Engine 5.2”, e oggi siamo qui per documentare il lieve inciampo.

Xbox and Windows Survivors, the game is still going through the certification process and will not be releasing on Tuesday. We are expecting it to release it later this week, but, we’ll update with a more precise time when we have it. — ARK: Survival Ascended (@survivetheark) November 13, 2023

Xbox Series X val bene un posticipo per Ark: Survival Ascended

Il futuro è ben più nebuloso per PS5, ancora ferma al “TBA” (“To be announced”, ergo ancora da annunciare, ndr). Ma nel caso di Xbox Series X/S le attese dovrebbero essere più brevi. “Assi della sopravvivenza su Xbox e Windows”, esordisce il tweet, “il gioco è ancora nel pieno del processo di certificazione e non arriverà alla data prestabilita. Ci aspettiamo che arrivi più avanti in settimana, ma vi daremo una data più precisa appena ne abbiamo una.” Anche per il supporto post-lancio non si hanno molte notizie, al di fuori di una pubblicazione a scaglioni per le mappe e gli altri contenuti.

