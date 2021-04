Apex Legends: il trailer della Stagione 9 illustra le novità

Respawn Entertainment ha diramato un nuovo trailer dedicato ad Apex Legends, in cui sono evidenziate le novità che andranno a caratterizzare la Stagione 9

La scorsa settimana gli sviluppatori di Respawn Entertainment hanno alzato il sipario sulla Stagione 9 del loro Apex Legends, tramite uno spettacolare trailer cinematico che ha introdotto il personaggio di Valkyrie, oltre ai riferimenti a Titanfall. Oltre a ciò, però, il team non aveva diffuso ulteriori informazioni in merito alle novità che avrebbero caratterizzato la nuova serie di eventi. Almeno fino ad oggi, dato che è stato da pochissime ore diramato un nuovo filmato, grazie al quale è possibile dare uno sguardo preliminare a tutte le inedite implementazioni che ci attenderanno tra pochissimi giorni nel titolo distribuito da EA.

Apex Legends: le novità della Stagione 9 in un trailer

La novità più importante di questa Stagione 9 di Apex Legends vede, come detto, l’introduzione di Valkyrie, una nuova Leggenda giocabile, figlia di uno dei principali antagonisti presenti in Titanfall 2. Appartenente alla categoria dei Ricognitori, il personaggio avrà la possibilità di scansionare l’ambiente, utilizzare un jetpack, lanciare uno sciame di mini razzi e, infine, lanciarsi in aria per poi piombare violentemente al suolo (coinvolgendo anche i compagni di squadra).

Legacy (così è chiamata la nuova Stagione) introdurrà, però, anche alcune novità in ambito gameplay, nella forma nella modalità Arena, un meccanismo PvP di stampo più classico, che affonda le proprie radici nei vecchi giochi firmati Respawn, come Titanfall.

Arena ci catapulterà in scontri 3v3, suddivisi in round da disputare all’interno di 5 differenti mappe, e per vincere dovremo primeggiare in almeno tre delle sessioni. Ciascun turno inizierà con un equipaggiamento base ed alcuni materiali da utilizzare, così da poter permettere a ciascun giocatore di utilizzare l’approccio al match a lui più congeniale.

Sarà, inoltre, introdotta una nuova arma, il Bocek Bow, devastante a medio raggio ma afflitto da un tempo di ricarica molto lungo. La mappa Olympus, invece, vedrà l’introduzione dell’Icarus, un vascello che potrà comparire in alcune zone, che ricoprirà di un parassita di origine sconosciuta.

