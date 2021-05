Apex Legends: costo delle skin troppo alto? Arriva la risposta di Respawn

Il costo delle skin di Apex Legends è una questione piuttosto spinosa, Respawn ne è al corrente e ne ha parlato di recente con la community

Respawn ha risposto alle domande dei giocatori sul costo dei contenuti premium di Apex Legends parlando dei costi di creazione dei contenuti stessi. Sebbene l’addetto alle questioni riguardanti la monetizzazione del titolo fosse “piuttosto titubante” riguardo alla partecipazione a un AMA di Reddit visto quanto è dibattuto l’argomento in questione sullo stesso forum, il direttore delle comunicazioni, Ryan K. Rigney di Respawn, lo ha convinto a partecipare alla discussione e lo stesso Rigney ha risposto ad alcuni utenti riguardo il prezzo delle skin nel negozio di Apex Legends. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Il costo delle skin di Apex Legends è troppo alto? Risponde Respawn: “provate a considerare la questione dal nostro punto di vista”

Respawn ha recentemente parlato con alcuni utenti del forum di Reddit della spinosa questione del costo delle skin e gli altri cosmetici di Apex Legends e la discussione si è fatta da subito particolarmente accesa: “Capisco che devi rendere il gioco redditizio, ma ci deve pur essere un modo per evitare che il giocatore si senta ingannato quando compra qualcosa”, ha scritto l’utente x5hadau, aggiungendo “18 dollari (realisticamente 20) è troppo per un cosmetico”.

La risposta di Rigney di Respawn non si è fatta attendere:

Nonostante la gente pensi che possiamo produrre cosmetici facilmente perché la nostra concorrenza produce contenuti ad alta velocità, il nostro team è molto più piccolo e trascorre più tempo sulle skin. La parte dell’equazione che manca alle persone è il lato delle spese delle persone che abbiamo che lavorano su queste cose e il fatto che non possiamo lavorare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Produrre skin è più costoso di quanto si pensi in termini di numero di persone e ore di lavoro perché c’è da prendere in considerazione svariati punti come l’elaborazione del concept, controllo qualità, ideazione, creazione, ecc.

Quando si tratta del prezzo, Rigney ha detto che Respawn “valuta costantemente questo aspetto”, aggiungendo che la questione “è difficile perché vogliamo che Apex rimanga attivo per molto tempo”. Rigney ha anche affermato che “Respawn è attenta in primis al gameplay” e il gameplay non è legato “in alcun modo alla monetizzazione” – “costi di creazione dei contenuti”, ma per bilanciare questo, ecco perché il sistema dei premi è stato creato in modo che lo studio “possa concedere ai giocatori premi di valore piuttosto elevato ottenibili solo giocando”. Rigney si è poi lasciato andare a considerazioni più generali sugli aspetti economici del titolo:

La nostra capacità di continuare ad occuparci del gioco è imprescindibile dalla gestione di un business sano. Speriamo che i giocatori capiscano che stiamo facendo del nostro meglio per bilanciare il tutto, ma se si considera il quadro completo, è una sfida difficile. C’è molto che i giocatori vogliono dall’universo Apex, c’è molto che vogliamo dare, ma non possiamo farlo a meno che non siamo un’azienda sana che fa quadrare i conti a fine giornata. Nuove modalità di gioco, mappe e funzionalità sono disponibili su un costo che stiamo cercando di sostenere.

Nonostante Apex Legends: Legacy sia stato lanciato con alcuni seri problemi riguardanti i server, l’aggiunta della stagione 9 di Arenas, una modalità 3v3 permanente, ha chiaramente incuriosito così tanti giocatori che hanno infranto il record di giocatori simultanei su Steam. Solo 24 ore dopo il suo lancio, Apex Legends ha raggiunto oltre 300.000 giocatori di punta solo su quest’ultima piattaforma, nonostante i problemi suddetti. La stagione 9 di Apex Legends Season ha anche introdotto una nuova leggenda chiamata Valkyrie con nuove abilità selvagge, un arco e anche diversi aggiornamenti delle mappe.

