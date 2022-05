Apex Legends: ecco il trailer della Season 13!

Respawn Entertainment ha presentato il trailer della Season 12 di Apex Legends. La nuova stagione si preannuncia ricca di novità!

Con la Season 13 di Apex Legends di Respawn Entertainment proprio dietro l’angolo, gli sviluppatori hanno condiviso più informazioni su ciò che è in serbo per la base di giocatori pubblicando un interessante trailer. Il titolo della nuova stagione del gioco in questione si chiamerà Saviors. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Apex Legends: il trailer della Season 13 ci mostra Newcastle

Il trailer della Season 13 di Apex Legends inizia offrendoci una sbirciatina al nuovo arrivato Newcastle, l’Eroe di Harris Valley e alcune delle sue abilità uniche. Presumibilmente Newcastle, il fratello perduto da tempo di Bangalore, può schierare scudi portatili per proteggere i compagni di squadra abbattuti o utilizzare uno scudo di grandi dimensioni per proteggere l’intero team. Avrete sicuramente la possibilità di dare un’occhiata ancora più da vicino alle abilità di Newcastle quando uscirà il trailer “Meet Newcastle”. Se Respawn si attiene al suo modus operandi recenti, quest’ultimo dovrebbe essere rilasciato nel prossimo futuro, prima del lancio della nuova stagione.

Inoltre, il trailer mostra anche gli aggiornamenti della mappa per Storm Point, le nuove armerie IMC che si trovano in diverse posizioni della mappa e i nuovi cosmetici del Battle Pass che stanno arrivando nel gioco. Anche la modalità Classificata verrà rielaborata, ma il trailer non entra nel dettaglio di queste modifiche. Respawn Entertainment ha anche confermato che Apex Legends Mobile verrà rilasciato per iOS e Android in tutto il mondo questo mese.

