Apex Legends: pubblicato un trailer del gameplay della season 10

La data di uscita di Emergence, la season 10 di Apex Legends è stata fissata per il prossimo 3 Agosto e, in vista del suo arrivo, è stato pubblicato sul canale YouTube ufficiale del gioco un nuovo trailer, che mette in mostra il modo in cui le novità che questa apporterà influenzeranno il gameplay del gioco. Apex Legends è stato sviluppato da Respawn Entertainment ed è disponibile per PC, PlayStation, Xbox One, Nintendo Switch, iOS e Android.

Apex Legends: ecco il nuovo trailer dedicato alla season 10

Come è possibile vedere dal trailer, la season 10 di Apex Legends vedrà debuttare una nuova leggenda: Seer, di cui nel filmato possiamo vedere per la prima volta in azione le abilità, che si basano sulla sua capacità di comandare uno sciame di micro droni volanti. Tramite di essi, il personaggio sarà in grado di tracciare gli avversari. Il video ci mostra anche alcuni degli oggetti indossabili ottenibili con l’acquisto del season pass. Infine, sempre da quanto possiamo vedere dal trailer, la season 10 porterà anche all’introduzione di nuove mappe; tra di esse c’è anche la nuova versione di World’s Edge, che ritorna nel gioco completamente devastata.

Un altra grande novità che caratterizza l’avvento di questa stagione è l’introduzione dei ranking per la modalità Arena, che si conferma una modalità di gioco su cui gli sviluppatori intendono puntare. I già citati oggetti cosmetici, disponibili con il pass, sono dedicati in particolare a Valkyrie, Rampage e Horizon. Nuovi dettagli sulla season sono attesi a breve, probabilmente entro la fine della settimana corrente.

