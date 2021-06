Apex Legends: ecco l’orario dell’aggiornamento per l’evento Genesis Collection

Rivelato l’orario dell’aggiornamento per l’evento Genesis Collection di Apex Legends, scopriamolo insieme in questa news dedicata

Finalmente è alle porte il primo grande aggiornamento della nona season di Apex Legends, denominata Legacy; l’update, il cui orario è stato leakato su Twitter, introdurrà il nuovo evento denominato Genesis Collection che andrà ad apportare numerose modifiche al gioco stesso. Ci sarà un ritorno delle mappe originali di King’s Canyon e World’s Edge, così come ci saranno numerose skin, ricompense ad accompagnare i soliti buff e nerf ad armi e leggende. Verrà introdotto, inoltre, il nuovo cimelio della leggenda Revenant.

Apex Legends: l’orario del nuovo aggiornamento per l’evento Genesis Collection leakato su Twitter

L’orario del nuovo aggiornamento per l’evento Genesis Collection, di Apex Legends, è stato leakato su Twitter da un noto insider che spesso si è “occupato” del gioco targato EA e Respawn. Ci riferiamo a Shrugtal che tramite il proprio profilo ufficiale ha cinguettato, facendo riferimento al fatto che, così come accaduto in altre occasioni, Respawn Entertainment ed Electronic Arts, rilasceranno l’update al “solito orario”. Ecco il tweet di riferimento:

Genesis patch will be dropping at the usual time for everyone, 5pm GMT Tuesday. — Shrugtal (@shrugtal) June 27, 2021

Stando dunque, a quanto segnalato da Shrugtal e stando alle precedenti occasioni, il nuovo aggiornamento di Apex sarà disponibile a partire dalle 19:00 di martedì 29 giugno (orario equivalente alle 5pm GMT segnalate proprio nel tweet). Toccherà attendere, dunque, meno di 24 ore (a partire da ora) per poter effettuare il download. Fateci sapere se siete in hype per le novità in arrivo e se siete tra coloro che siete rimasti affezionati al titolo o vi ci siete riavvicinati proprio con Legacy, la nuova sorprendente ed entusiasmante season che ha portato Apex Legends ad essere uno dei giochi più seguiti su Twitch.

Rimanete sintonizzati su tuttoteK per ulteriori novità. Se volete, invece, acquistare videogiochi a prezzo scontato date un’occhiata ad Instant Gaming.