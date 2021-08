Apex Legends: tutte le novità della Season 10 Emergence

In questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti in arrivo con l’aggiornamento di Emergence, la Season 10 di Apex Legends

Ormai Apex Legends è in circolazione da tantissimo tempo ma nonostante ciò il titolo continua ad essere davvero molto giocato. Questo ovviamente è dovuto alla qualità del titolo, ma anche alla costante aggiunta di nuovi contenuti da parte di Respawn Entertainment. Già da domani infatti sarà disponibile la tanto attesa Emergence, la nuova Season 10 di Apex Legends, e in questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti che saranno introdotte con l’aggiornamento.

Aggiunte principali

La Season 10 Emergence arricchirà Apex Legends con davvero tante novità, ma queste sono le più importanti:

Disponibile la nuova Leggenda Seer , un letale combattente specializzato nel rintracciare i nemici L’abilità passiva Heart Seeker vi permetterà di visualizzare il battito cardiaco dei nemici vicini quando siete in puntamento (funziona anche se non si impugna un’arma da fuoco), permettendovi così di avere un indizio sulla loro posizione. Recon è un’altra abilità passiva che vi permette di scannerizzare i segnalatori per rivelare la prossima posizione del cerchio. Focus è un’abilità tattica che vi permetterà di evocare dei droni in grado di rivelare la posizione dei nemici attraverso le pareti, segnalare la loro barra degli HP e addirittura interrompere le loro azioni. L’abilità Ultimate di Seer è chiamata Exhibit ed è in grado di creare una grossa sfera di droni che vi permetterà di vedere le impronte lasciate dai nemici che si muovono rapidamente o che stanno sparando al suo interno.

, un letale combattente specializzato nel rintracciare i nemici Modifiche alla mappa L’area Raffineria è stata distrutta da una spaccatura lavica e sostituita da Controllo Termico , un nuovo punto d’interesse molto più esteso caratterizzato da delle enormi torri. Il pianeta ora è segnato da una pericolosa spaccatura piena di lava che va da Controllo Termico fino a Frammento est. Il Laboratorio di smistamento è stato inghiottito da una voragine e sostituito con Sifone di lava , un nuovo punto d’interesse molto ampio che si sviluppa su più livelli. Dopo il treno, ora Apex Legends si arricchisce con delle cabine che collegano Controllo termico a Sifone di lava. Attraversare la mappa con queste funivie vi permetterà di evitare la lava, ma vi renderà anche dei bersagli molto facili. Ora Deposito ferroviario è stato distrutto da una frana e presenta un minor numero di strutture facilmente difendibili. Il cielo della mappa ora avrà un aspetto più luminoso e freddo rispetto al passato. Modificate alcune rotazioni della mappa

Aggiunta la nuova arma Rampage Rampage è una LMG che utilizza proiettili pesanti ed è in grado di decimare facilmente anche gli avversari più corazzati. Questa mitragliatrice ha un rateo di fuoco abbastanza basso, ma può essere sensibilmente migliorato inserendo una granata termite all’interno del suo caricatore speciale .

Aggiunta la modalità Arena classificata.

Aggiunto un nuovo badge per le serie di vittorie.

Aggiunta “Aspetta” come risposta per i ping degli alleati.

Il negozio degli Heirloom è stato aggiornato per permettere ai giocatori di visualizzarli meglio.

Modifiche alle leggende – Apex Legends: tutte le novità della Season 10 Emergence

Oltre alle grosse novità di cui vi abbiamo parlato qui sopra, la Season 10 Emergence ha apportato anche delle modifiche alle Leggende di Apex Legends:

Fuse I nemici che si trovano all’interno dell’anello di fuoco della Ultimate di Fuse ora saranno visibili da tutti gli alleati. La durata dell’esplosione di Knuckle Cluster è stata incrementata del 100%. Adesso l’abilità passiva di Fuse potrà essere attivata e disattivata a piacimento.

Horizon Ridotto il rallentamento dopo l’attrazione iniziale del buco nero. Modificata la velocità con cui Horizon sospende in aria i nemici con l’abilità Gravity Lift.

Revenant Aggiunto un segnale audio e visivo che permetterà agli altri giocatori di capire quando la protezione di Death Totem sta per finire. Aggiunto un piccolo effetto di rallentamento quando si viene richiamati al Death Totem.

Caustic Ora il danno del gas parte da 5 e aumenterà di 1 per ogni altro tick di danno subito. Il tempo di ricarica dell’abilità tattica di Caustic è stato ridotto da 25 secondi a 20 secondi . Il tempo di ricarica della ultimate di Caustic è stato ridotto da 3.5 minuti a 3 minuti , ma ora la durata è stata ridotta da 20 secondi a 15 secondi .

Gravity Lift di Horizon adesso avrà solamente 1 carica iniziale invece di 2 in modalità Arena.

Psyche Out di Mirage adesso avrà solamente 2 cariche iniziali invece di 3 in modalità Arena.

Le scannerizzazioni utilizzabili da Bloodhound durante la sua Ultimate sono state ridotte da 3 a 2 in modalità Arena.

Modifiche alle armi – Apex Legends: tutte le novità della Season 10 Emergence

Oltre alle Leggende, anche le armi hanno subito diversi cambiamenti molto interessanti:

L-STAR Adesso l’L-STAR è in grado di utilizzare i caricatori delle armi ad energia per poter sparare più colpi prima del surriscaldamento e per raffreddarsi leggermente più in fretta. Ora potrete montare delle canne per ridurre il rinculo dell’arma. Aumentata la diffusione dei proiettili quando si spara senza mirare.

LMG Ridotto il moltiplicatore di danno per i colpi alla testa di tutte le LMG da 2.0 a 1.75. Aumentato il moltiplicatore di danno per i colpi agli arti di tutte le LMG da 0.75 a 0.85.

Pistole Ridotto del 10% il tempo richiesto per impugnare tutte le pistole. Velocizzato il rinfodero e la velocità con cui si entra o si esce dal puntamento.

M600 Spitfire Aumentato il danno da 18 a 19. La diffusione dei proiettili quando si spara senza mirare è ritornata ai valori pre-nerf della Season 8. Aumentata la capienza del caricatore viola da 50 a 55 proiettili.

Alternator Ritornano i proiettili perforascudi. Questo speciale tipo di munizioni saranno disponibili solamente sugli Alternator trovati all’interno delle capsule assistenza. Aumentato del 40% il danno agli scudi dei proiettili perforascudi.

La Prowler non sarà più disponibile all’interno delle capsule assistenza ma potrà essere trovata insieme al resto del loot.

Ora lo Spitfire e l’Alternator torneranno disponibili all’interno delle capsule assistenza.

Adesso i caricatori aumentati non aumenteranno più la velocità di ricarica delle armi in base alla loro rarità. Questo effetto però è ancora presente in gioco, solo che da adesso in poi sarà associato ai calci .

in base alla loro rarità. Questo effetto però è ancora presente in gioco, solo che da adesso in poi sarà associato ai . Il 30-30 Repeater, il G7 Scout e il Triple Take ora utilizzano il calcio da cecchino.

L’intervallo tra una raffica e l’altra del Prowler è stato aumentato da 0.2 a 0.24.

Modificati i prezzi di molte armi in modalità arena.

Aggiunto un suono distintivo che segnala l’effetto di rianimazione dello zaino dorato.

Questo è tutto!

Queste sono tutte le novità principali che saranno introdotte domani con l’aggiornamento Emergence della Season 10 di Apex Legends. Il nostro articolo si conclude qui ma, in caso vogliate sapere davvero tutto del gioco, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante guide dedicate presenti sul nostro sito.

Apex Legends è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.