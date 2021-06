Apex Legends: tutte le novità sull’aggiornamento dell’evento Genesis Collection

Questa sera inizierà l’evento Genesis Collection di Apex Legends e in questo articolo potrete trovare le novità più importanti che saranno aggiunte con l’aggiornamento

Ormai è passato un bel po’ di tempo dal lancio di Apex Legends ma nonostante ciò il titolo continua tutt’ora ad essere molto giocato. Questo accade ovviamente per la qualità del gioco, ma anche grazie alla costante aggiunta di nuovi contenuti da parte di Respawn Entertainment.

Questa sera infatti sarà disponibile Genesis Collection, il nuovo grande evento che arricchirà Apex Legends con tanti contenuti, e in questo articolo potrete trovare tutte le novità più importanti che saranno aggiunte con l’aggiornamento.

Ecco gli orari!

Prima di iniziare a parlare delle tante novità che saranno aggiunte ad Apex Legends, qui potrete trovare tutte le informazioni relative alla durata dell’evento. Precisamente l’evento inizierà alle 19:00 (ora italiana) del 29 giugno, cioè questa sera. Inoltre si concluderà solamente il giorno 13 luglio, permettendo così ai giocatori di divertirsi per ben due settimane.

Arena Skull Town – Apex Legends: le novità sull’aggiornamento dell’evento Genesis Collection

Per tutta la durata dell’evento i giocatori potranno divertirsi con il ritorno dell’arena di Skull Town. Tutte le leggende potranno scontrarsi in questa nuova mappa arena ambientata all’interno di Skull Town e sperimentare sulla propria pelle il caos della battaglia. Inoltre le partite arena non saranno più disponibili per un intervallo di quindici minuti, ma bensì di un’ora intera. Questo permetterà ai giocatori di lanciarsi in ogni momento in battaglie folli e sanguinarie in cui avranno l’occasione di fare tantissime uccisioni.

Kings Canyon e World’s Edge – Apex Legends: le novità sull’aggiornamento dell’evento Genesis Collection

Se siete dei giocatori di Apex di lunga data di sicuro avrete vissuto i tanti cambiamenti che hanno influenzato nel tempo il gioco. Ad esempio inizialmente la mappa era solamente una, ma poi col tempo si è ampliata e ne è stata anche aggiunta un’altra. Adesso però tutti i giocatori potranno rivivere i bei tempi andati, dato che Respawn ha deciso di inserire le prime versioni originali sia di Kings Canyon che World’s Edge. Tra tutte le novità introdotte con l’evento Genesis Collection, questa è sicuramente quella che i giocatori di Apex Legends apprezzeranno maggiormente.

Skin e ricompense – Apex Legends: le novità sull’aggiornamento dell’evento Genesis Collection

Ovviamente, come accade in ogni evento, non potevano mancare anche tante nuove ricompense e skin. Nello specifico saranno aggiunte tante nuove skin relative al passato di leggende come Gibraltar, Crypto, Loba e Bangalore. In più saranno disponibili anche delle nuove skin per Valkyrie e Revenant, e potrete anche sbloccare delle ricompense gratuite completando le sfide di Genesis. Ottenendo tutti e 24 i nuovi oggetti aggiunti con l’evento potrete inoltre sbloccare il nuovo set dei cimeli di Revenant.

Bilanciamenti – Apex Legends: le novità sull’aggiornamento dell’evento Genesis Collection

Infine questo aggiornamento è andato a modificare diversi aspetti di alcune leggende per renderle più equilibrate da giocare. Ad esempio ora tutte le abilità di Revenant saranno indebolite, ma in cambio il suo simulacro potrà arrampicarsi quasi all’infinito. Blodhound invece subirà un nerf del suo scanner per renderlo meno opprimente dal punto di vista dei nemici. Inoltre anche Lifeline sarà modificata, ma in questo caso ci saranno solamente dei cambiamenti relativi alla hitbox.

Questo è tutto!

Queste sono tutte le novità principali in arrivo con il nuovo evento Genesis Collection. Adesso non vi resta altro da fare che aspettare le 19:00 per avviare Apex Legends e godervi finalmente questo grande evento.

Apex Legends è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.