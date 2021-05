Apex Legends Legacy: il trailer del battle pass della season 9

Il contenuto del battle pass di Legacy, la season 9 di Apex Legends, è stato svelato nel nuovo trailer

La season 9 di Apex Legends, nota anche con il titolo Legacy, inizierà questa sera alle 19:00 e, per l’occasione, è stato reso disponibile per i giocatori un nuovo Battle Pass, il cui contenuto è visibile nel trailer ufficiale apparso ieri sul canale YouTube del videogioco. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ricompense che ci propone.

Come già accennato sopra, sono veramente numerose le novità presenti in questa nona stagione del battle royale prodotto da EA e diverse di queste sono accessibili tramite il battle pass. I tiers sono infatti 100 e il loro contenuto è estremamente variabile: possono essere relativi all’estetica dei personaggi e delle armi, per i quali sono presenti in questa season 9 diverse nuove skin; possono essere, in alternativa, dei contenuti aggiuntivi come nuove schermate di caricamento e nuovi banner per le leggende.

Come è possibile vedere da questo trailer, il battle pass di Apex Legends Legacy contiene anche molti altri tipi di ricompensa, sempre legati agli aggiornamenti apportati con la nuova season 9. Sono infatti presenti nuove ed esclusive skydive emote, originali e caustiche Quip e, infine, Charm di varia fattura per impreziosire le proprie armi. Tutte queste tier sono ottenibili tramite la versione premium del battle pass, esistono però anche delle ricompense ottenibili senza l’acquisto del pacchetto: Legacy prevede infatti la presenza di tier gratuite, in numero decisamente inferiore ma comunque interessanti e capaci di arricchire l’esperienza di gioco.

