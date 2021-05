Apex Legends: Legacy, ecco l’orario dell’aggiornamento della season 9

Rivelato l’orario dell’aggiornamento della season 9 di Apex Legends: Legacy, andiamo a scoprirlo insieme con tutti i dettagli del caso in questa news dedicata

Il noto battle royale targato Respawn Entertainment ed Electronic Arts si aggiorna, arrivando così alla sua nona stagione che, però, sembra essere molto diversa dalle precedenti. Innanzitutto, nonostante per comodità spesso venga utilizzata la dicitura “season 9”, va sottolineato che questa nuova season si presenta solo come Apex Legends: Legacy, senza numerazione e rappresenta un grosso cambiamento rispetto a quella che è stata la vita fin qui del titolo; cambiamento che arriverà ad un orario ben preciso.

Apex Legends: Legacy: deciso l’orario dell’aggiornamento della season 9

L’orario dell’aggiornamento della season 9 di Apex Legends, che prende il nome di “Legacy”, è fissato per le 19:00 di Martedì 4 maggio. Tra le principali novità figurano sicuramente: la nuova leggenda Valkyrie, la nuova modalità Arene, una nuova arma e numerose modifiche alle varie leggende e alla mappa Olympus. Per scoprire tutte le novità della nuova patch vi invitiamo a dare un’occhiata al nostro articolo dedicato.

Si tratta di un grande passo in avanti per il titolo che, con questo update, tenterà di alzare l’asticella, andandosi a prendere una posizione, all’interno del mondo videoludico, di primo piano. Voi che che cosa ne pensate? Siete in hype per Legacy? Siete curiosi di provare la novità maggiore: la modalità arene? Fateci sapere tutto nella sezione dedicata ai vostri commenti.

