Apex Legends: annunciato l’evento War Games, ecco i dettagli

Apex Legends di Respawn Entertainment avrà un nuovo evento a partire dal 13 aprile: War Games. Questo introdurrà ben cinque nuove aggiunte a rotazione a tempo limitato. Questi includono nuovi modificatori, nuovi cosmetici e una nuova traccia delle ricompense.

Date un’occhiata ad alcune delle nuove skin dell’evento War Games di Apex cliccando sul player che vi proponiamo qui in basso. I nuovi modificatori includono Armor Regen, (questa permetterà ai vostri scudi di rigenererarsi); Ultra Zones, (che fornirà bottino di alto livello); e infine Auto Banners (questa farà si che i banner dei compagni di squadra caduti vengano recuperati automaticamente). Ciascuna di queste nuove aggiunte sarà disponibile per alcuni giorni soltanto. Il percorso delle ricompense offrirà numerosi oggetti cosmetici e skin, inclusa un’epica skin Rampart, da guadagnare.

È possibile sbloccare anche sfide estese che premiano badge unici e tutte le sfide completate si accumuleranno con il Pass battaglia. Anche altre leggende come Pathfinder, Gibraltar, Mirage, Bloodhound, Wraith e Lifeline stanno ottenendo alcune nuove skin, quindi tenete gli occhi ben aperti se siete amanti dello shooter multiplayer di Electronic Arts.

Apex Legends è attualmente disponibile per Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch. Qualche tempo fa, a proposito del gioco in questione si era parlato anche dell’arrivo di nuovi deathmatch e varie modalità per rinfrescare il gameplay e addirittura alcuni personaggi di Titanfall.

