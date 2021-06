Apex Legends: annunciato l’evento Genesi

Respawn ed EA hanno svelato Genesi, il nuovo evento collezione a tempo limitato di Apex Legends, che riporterà le Leggende in due delle mappe originali

Respawn e Electronic Arts hanno annunciato il nuovo evento collezione a tempo limitato di Apex Legends, intitolato Genesi. Per l’occasione, i giocatori avranno modo di riportare le Leggende in due delle mappe storiche del titolo. In contemporanea con questo evento, poi, alcune Leggende e alcune armi saranno sottoposte a un ribilanciamento. Apex Legends è un titolo battle royale free to play, disponibile per PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

Apex Legends: date e dettagli dell’evento Genesi

L’evento Genesi di Apex Legends avrà luogo dal 29 Giugno al 13 Luglio. Per la sua durata, sarà possibile tornare a giocare nelle mappe Canyon dei Re (stagione 0), che comprenderà anche l’arena Skull Town, e ai Confini del Mondo (Stagione 3). L’ evento collezione Genesi conterrà inoltre un percorso a ricompense, che permetterà ai giocatori di ottenere oggetti cosmetici, tra cui il leggendario fucile a carica e skin per armi EVA-8. Potranno inoltre guadagnare fino a 1.600 punti al giorno con sfide sempre nuove. Alcune di queste sfide si estenderanno per un periodo più lungo e, in caso di risoluzione, premieranno i vincitori con quattro distintivi unici.

Genesi introdurrà anche un nuovo set di 24 oggetti cosmetici, disponibili tramite acquisto diretto (con monete Apex o Metalli Creazione) e nei pacchetti Apex Genesi. Chi sarà in grado di collezionare tutti e 24 gli oggetti avrà accesso al set cimelio di famiglia di Revenant. Infine, le Leggende che saranno soggette a un ribilanciamento sono Octane, Revenant, Lifeline, Bloodhound e Wattson; per quanto riguarda invece le armi, quelle coinvolte nell’aggiornamento sono lo Spitfire, il Ripetitore 30-30 e il Longbow. Siete giocatori appassionati di Apex Legends? Leggete questo articolo per scoprire tutti i dettagli della season 9.

