Apex Legends: è arrivato l’evento Amanti del Brivido

Oggi Respawn ed EA hanno annunciato l’ultimo evento in game di Apex Legends, ovvero Amanti del Brivido.

L’evento Amanti del Brivido, sempre targato Apex Legends naturalmente, si svolgerà a partire dal 13 luglio e durerà fino al 3 agosto, ma cerchiamo di capire un po’ meglio di che cosa si tratta.

Apex Legends: cosa aspetta i giocatori in Amanti del Brivido

L’evento Amanti del Brivido, come in altri già visti su Apex Legends, vedrà dunque un nuovo tracciato delle ricompense e nuove skin sgargianti, che faranno sicuramente girare la testa. Di seguito è riportato il trailer ed breve riepilogo di tutte le attività che attendono i giocatori:

Nuova mappa delle arene: Acquedotto – si differenzia dalle altre mappe dell’arena perché si concentra su corsie in cui ogni posizione risulta separata da alte strutture piene di lava . A causa della divisione, i giocatori dovranno rimanere vigili prima di impegnarsi da una parte, o rischieranno di essere affiancati. Acquedotto è la settima mappa che viene aggiunta alla rotazione delle tre mappe in corso, e questo evidenzia l’evoluzione continua dell’ecosfera del gioco.

– si differenzia dalle altre mappe dell’arena perché si concentra su corsie in cui ogni posizione risulta separata da . A causa della divisione, i giocatori dovranno rimanere vigili prima di impegnarsi da una parte, o rischieranno di essere affiancati. Acquedotto è la che viene aggiunta alla rotazione delle tre mappe in corso, e questo evidenzia l’evoluzione continua dell’ecosfera del gioco. Percorso a Premi – ogni settimana, nel corso dell’evento, sono offerti percorsi a premi back-to-back . La prima settimana offre ai giocatori la possibilità di sbloccare il set Rampart Wastelander, che include un ciondolo per pistola abbinato, una skin per armi e una skin leggendaria Rampart . La seconda settimana assicura invece un miglioramento del Pass Battaglia , metalli creazione e pacchetti del gioco. La terza settimana include infine la skin Bangalore dell’esecutore letale e altro ancora.

– ogni settimana, nel corso dell’evento, sono offerti . La prima settimana offre ai giocatori la possibilità di sbloccare il set Rampart Wastelander, che include un ciondolo per pistola abbinato, una skin per armi e una skin leggendaria . La seconda settimana assicura invece un miglioramento del , metalli creazione e pacchetti del gioco. La terza settimana include infine la skin Bangalore dell’esecutore letale e altro ancora. Cosmetici e saldi – A partire dal 13 luglio, i Saldi divertimento estivo dureranno fino al 27 luglio riportando le skin preferite dai fan, tra cui Youngblood e Voidwalker, oltre a sconti sui pacchetti del gioco.

