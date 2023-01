Apex Legends: torna Controllo con l’evento collezione Incanto del 10 gennaio

La raccolta di incantesimi apre il nuovo anno per Apex Legends: i dettagli dell’evento collezione Incanto sono tutti… sotto Controllo

Sapete già com’è la battuta: “non ci sentiamo dall’anno scorso”, ma è pur vero che il Capodanno rappresenta un punto di svolta ed è così anche per l’evento collezione Incanto che porta una ventata di novità per i giocatori di Apex Legends. Le tempistiche sono le stesse per ogni battle royale, e quello di EA non fa eccezione. Avrete dunque tempo (ma relativamente) per ottenere le 24 ricompense estetiche a partire dal 10 gennaio. L’ultima di esse, naturalmente, richiederà il grinding che ci si aspetta dai vari pass battaglia del caso… e, come sempre, ne vale assolutamente la pena.

Come d’Incanto: la collezione magica di Apex Legends

Parliamo di un nuovo strumento Heirloom, ovvero Showstoppers, che i ragazzi di Respawn Entertainment hanno messo in palio per concludere la nuova collezione cosmetica di Apex Legends (e, naturalmente, rispecchia in pieno l’Incanto a cui allude la stagione). Potete come di consueto decidere se acquistare la valuta di gioco separatamente o lavorarvi i pacchetti del caso. Inoltre, lo ricordiamo, ci sono 1600 punti giornalieri che aspettano solo i giocatori più propensi a completare le relative sfide. Per la novità (più o meno) di punta, però, vi lasciamo al tweet ufficiale dell’annuncio.

Stregate i vostri avversari nell’evento collezione Incanto 彩 Ottenete 24 oggetti cosmetici pieni di magia, nuove skin e preparatevi al ritorno della modalità Controllo in #ApexLegends! Scoprite di più: https://t.co/7sGPEdYGSe pic.twitter.com/CEmO02RjUS — EA Italia (@EAitalia) January 4, 2023

Ebbene sì: la modalità a tempo limitato Controllo è tornata. Due squadre di nove giocatori si daranno battaglia per (appunto) il controllo delle varie zone. Electronic Arts la descrive come “perfetta per provare cose nuove e vi consentirà di giocare con tutti gli strumenti che Apex Legends ha da offrire, dandovi la possibilità di ritentare se qualcosa va storto. Nella fase di selezione, potrete inoltre cambiare leggenda o equipaggiamento per passare a uno stile di gioco diverso.” Tre sono le mappe disponibili: vedete voi se sfidarvi in Storm Point: Barometer, World’s Edge: Lava Siphon ed Olympus: Hammond Labs.

Il gioco è disponibile su Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.