Apex Legends: Baraonda, un gameplay trailer svela tante novità!

Tramite comunicato stampa, EA e Respawn Entertainment hanno svelato il primo gameplay trailer di Apex Legends: Baraonda, l’ultimo aggiornamento del titolo in arrivo

È proprio di ieri la notizia dell’arrivo del Deathmatch a Squadre in Apex Legends con il prossimo aggiornamento, Baraonda. Tramite comunicato stampa, Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno pubblicato un nuovo trailer di gioco per l’ultimo aggiornamento, che offre uno sguardo più approfondito alla nuova modalità, alle classi Leggenda rielaborate, al fucile d’assalto Nemesis e molto altro ancora.

In primis, l’attesissima ed iconica modalità Deathmatch a squadre arriva in Apex Legends. I giocatori si uniscono in squadre e si lanciano in una partita 6 contro 6 in cui i punti si ottengono uccidendo gli avversari e chi risulta il migliore nei tre round vince la partita. Le squadre possono essere schierate nell’Habitat 4 di Passo della Tempesta, nella Città del Teschio di Canyon dei Re e nel Party Crasher di Solace. Inoltre, le leggende diventano ancora più leggendarie con nuove classi rielaborate che trasformeranno i giochi Apex. Il roster è diviso in Assalto, Ricognizione, Combattente, Controllo e Supporto per evidenziare meglio ciò che distingue ogni Leggenda, insieme a speciali vantaggi per ogni classe.

Apex Legends: Baraonda si mostra con un gameplay trailer!

Baraonda introduce il Nemesis, un nuovo fucile d’assalto a energia che spara quattro colpi a raffica. Con un ritardo di raffica crescente che riduce il tempo tra una raffica e l’altra e simula un’arma completamente automatica, il Nemesis cambierà sicuramente le carte in tavola. Proseguendo, i giocatori che si avvicinano per la prima volta alle Terre Esterne possono provare il nuovo sistema di partite di orientamento, che crea una facile introduzione in cui i nuovi giocatori possono familiarizzare con le meccaniche di base di Apex Legends. Giocate da soli o con gli amici per eliminare alcuni bot prima di unirvi alla normale coda di matchmaking.

I festeggiamenti continuano con l’evento Collezione Anniversario di quest’anno, che prevede un percorso di ricompense creato dalla community e cosmetici per set di squadre leggendarie a tempo limitato. Completando l’evento Collezione Anniversario, i giocatori riceveranno 150 Frammenti Cimelio per sbloccare una skin Cimelio o Prestigio a loro scelta. Annunciato anche il nuovo Pass Battaglia: I giocatori possono vestirsi per la festa più scatenata della storia di Outlands con il Pass Battaglia Baraonda, oltre a guadagnare ricompense spettacolari completando le Sfide giornaliere e settimanali.

Infine: le ricompense d’accesso. Per celebrare l’anniversario di Apex Legends e la sua straordinaria community, ogni giocatore riceverà ricompense di accesso per le prime due settimane di Baraonda. Accedete ad Apex Legends: Baraonda da martedì 14 a martedì 21 febbraio per sbloccare automaticamente Crypto, con un pacchetto tematico che includerà un oggetto solo per lui. Effettuando l’accesso da martedì 21 a martedì 28 febbraio, sbloccherete l’incisiva istigatrice Ash e uno dei suoi pacchetti tematici Ash per sfoggiare il suo nuovo stile.

Avete visto il gameplay trailer di Apex Legends: Baraonda? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!