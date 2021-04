Annunciato Resident Evil 4 VR per Oculus Quest 2!

Durante il Resident Evil Showcase di ieri sera Capcom ha annunciato a sorpresa una versione VR di Resident Evil 4 per Oculus Quest 2

Ormai è da un po’ che online circola la voce che Capcom sia al lavoro su una nuova versione di Resident Evil 4. Questo rumor ha emozionato molto i fan storici della saga, che subito hanno pensato a un possibile remake in stile RE2 e RE3. A quanto pare però la realtà sembra essere ben diversa, dato che durante il Resident Evil Showcase di ieri sera Capcom ha annunciato una versione VR di Resident Evil 4 per Oculus Quest 2.

Resident Evil 4 VR vi permetterà di vivere in prima persona l’avventura di Leon

Durante il Resident Evil Showcase tutti gli spettatori sono rimasti a bocca aperta quando hanno visto il trailer di Resident Evil 4 VR. Di certo non era quello che si aspettavano, ma i fan saranno comunque felici di poter rivivere in l’avventura spagnola di Leon. A quanto pare il gioco sarà esclusiva Oculus Quest 2 e permetterà ai giocatori di affrontare gli abitanti del villaggio di El Pueblo in prima persona.

Per il momento non sappiamo molto di questo nuovo progetto, ma sembra che fra non molto ci saranno delle novità. Il 21 aprile infatti si terrà l’Oculus Gaming Showcase e durante l’evento si parlerà di sicuro del gioco in modo più approfondito. A quanto pare potrebbero mostrare un nuovo trailer per l’occasione oppure addirittura una nuova sequenza di gameplay.

Per il momento non sappiamo quando sarà rilasciato Resident Evil 4, ma probabilmente ne sapremo di più dal 21 aprile.