Tramite comunicato stampa, Bandai Namco e Outright Games hanno annunciato di star lavorando al videogioco Blaze e le mega macchine Piloti di Axle City, altro titolo in collaborazione con Nickelodeon

Outright Games, già creatori di titoli spiccatamente per una fascia d’età piuttosto bassa come Paw Patrol, Spirit o Ben 10: Power Trip, ha annunciato tramite comunicato stampa di star collaborando con Bandai Namco per la creazione di un altro titolo dedicato a Nickelodeon. Il gioco sarà dedicato alle corse di Kart e avrà il titolo di Blaze e le mega macchine Piloti di Axle City, basato sulla celebre prescolare di Nickelodeon. Il titolo arriverà nel corso dell’autunno su Nintendo Switch, PC e piattaforme PlayStation e Xbox. Se siete fan di Blaze e le mega macchine potrete diventare i protagonisti della vostra serie preferita. Unitevi al monster truck Blaze e il suo amico pilota AJ mentre intraprendono nuove avventure con la loro truppa di amici sfrecciando per le colorate strade di Axle City.

Potrete affrontare il campionato nei panni di uno dei sette personaggi (AJ, Pickle, Darington, Zeg, Starla, Stripes e Crusher) o giocare con amici e familiari con la modalità a schermo condiviso per quattro giocatori, sfidandovi per conquistare la vittoria. Il gioco è ovviamente un ottimo modo per i bambini per approcciarsi ai videogiochi, contiene anche risvolti educativi. Potrete personalizzare i personaggi e attivare le loro abilità uniche, oltre che fare power-up e potenziare i vostri kart! Qui sotto trovate il trailer rilasciato da Outright Games in occasione dell’annuncio.

Annunciato il videogioco di Blaze e le mega macchine: parla il CEO di Outright Games!

Il CEO di Outright Games, Terry Malham, ha commentato questa nuova collaborazione come segue:

Siamo davvero felici che Blaze abbia finalmente debuttato in un videogioco e siamo onorati di continuare la nostra collaborazione con Nickelodeon per portare in vita un’altra serie di personaggi molto popolari. Adoriamo la serie TV e sapevamo che sarebbe stata perfetta per uno dei nostri titoli. Il gioco è incredibilmente divertente e può anche essere giocato con amici e familiari, inoltre, siamo felici degli elementi educativi che insegneranno alcune basi di scienze, tecnologie e motori ai bambini, sperando che siano apprezzati! Terry Malham

Outright Games continua sulla sua scia di titoli per bambini con il videogioco dedicato a Blaze e le mega macchine.