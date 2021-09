Annunciato Alan Wake Remastered: uscita non lontana!

Alan Wake Remastered è stato finalmente annunciato e la data d’uscita del titolo non è molto lontana. Scopriamo insieme tutti i dettagli in questa news

Dopo svariati rumor, leak, speculazioni e indiscrezioni varie, è finalmente arrivato il momento che tutta la community e i fan di Remedy Entertainment stavano aspettando. Alan Wake Remastered è stato annunciato e, inoltre, la data d’uscita del titolo non sembra essere molto lontana. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più e quelle che saranno le caratteristiche di questa nuova versione del gioco.

Alan Wake Remastered: data d’uscita (forse) e caratteristiche tecniche

Come già detto precedentemente Alan Wake Remastered è stato annunciato e, stando alle comunicazioni rilasciate dalla stessa Remedy, l’uscita è prevista per l’autunno 2021. Questa dichiarazione va a confermare, almeno apparentemente, un leak che nelle scorse ore è rimbalzato sul web. Questo leak prevedeva l’uscita del titolo per il 5 ottobre 2021. Il leak si basa sulla lista dei titoli in uscita rilasciata da una catena di negozi taiwanese. Staremo a vedere, nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, se questo rumour verrà effettivamente confermata e rispettato.

Parlando invece di quella che sarà l’esperienza di questa nuova versione di Alan Wake, Remedy ha presentato le caratteristiche e potenzialità tecniche della Remastered. Sarà possibile giocare in 4K e vedere le cutscene e cinematiche con degli upgrade grafici. Questa versione, inoltre, dal punto di vista contenutistico, metterà a disposizione dei videogiocatori il gioco completo e le due espansione: The Signal e The Writer. Concludiamo dicendo che Alan Wake Remastered sarà disponibile per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC.

Eravate in attesa di questa Remastered?