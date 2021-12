Anno 1404 History Edition: riscattabile gratis sull’Ubisoft Store

Per tutti gli amanti degli strategici, Anno 1404 History Edition è riscattabile da oggi gratis sull’Ubisoft Store

Siete a corto di giochi strategici da giocare? Siete fortunati perché Ubisoft ha deciso che Anno 1404 History Edition è riscattabile gratis per un periodo limitato. Il famoso gioco basato su costruzioni di città, che normalmente costa € 14,99 sullo store di Ubisoft, è disponibile gratuitamente fino al 14 dicembre alle 14:00. Ubisoft ha rilasciato la Anno 1404 History Collection nel giugno 2020. Include quattro capitoli della serie (1602, 1503, 1701 e 1404) e le loro espansioni, aggiornate per PC moderni con risoluzioni fino a 4K.

Anno 1404 History Edition gratis per pochi giorni!

Pur non essendo fan dei giochi strategici, è un peccato non riscattare gratis un titolo come Anno 1404 History Edition, considerando che ha quattro giochi in uno. Se non siete amanti dei giochi in singolo e vorreste vivere l’esperienza di Anno in multiplayer, Ubisoft ha la soluzione per voi:

L’espansione di Venezia per Anno 1404 aggiunge multiplayer cooperativo e competitivo, nuove funzionalità di spionaggio e consiglio comunale, nonché nuove navi, missioni e oggetti con cui espandere il tuo impero.

Il gioco viene regalato per celebrare il 35° anniversario di Ubisoft, che il mese scorso ha visto l’editore offrire ai giocatori PC copie gratuite di Assassin’s Creed Chronicles Trilogy e Splinter Cell Chaos Theory. Inoltre, è stato dichiarato che all’inizio di questa settimana Assassin’s Creed Odyssey sarà gratuito dal 16 al 19 dicembre. Pare che Ubisoft voglia far conoscere la saga di Assassin’s Creed a più giocatori, regalando titoli passati della saga ma anche portando i capitoli principali su Nintendo Switch.

Cosa ne pensate di questo regalo? Avete intenzione di giocare Anno 1404 History Edition oppure non vi interessa? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sul nostro sito tuttoteK per ulteriori aggiornamenti sul mondo dei videogiochi, e non lasciatevi scappare giochi a prezzi scontati sullo store di Instant Gaming.