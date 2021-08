Animal Crossing New Horizons: un fan ricrea il castello di Bowser

Animal Crossing: New Horizons è uno dei titoli di Nintendo più in voga al momento, ma non si scordano mai le vecchie glorie come il prode Mario ed il tetro castello di Bowser

Su Animal Crossing: New Horizons le personalizzazioni a tema Super Mario non sono certo una novità per il brand, basti pensare all’isola dedicata al famosissimo idraulico, ma anche i nemici come il feroce drago Bowser vanno giustamente ricordati. Ma cerchiamo di andare avanti con un po’ di ordine.

Bowser: il suo castello rivive in Animal Crossing New Horizons

Se il castello di Bowser è stata una costante in titoli storici come l’iconico Super Mario Bros., oppure nei livelli finali della rivoluzione su Nintendo 64, allora non poteva assolutamente mancare in Animal Crossing: New Horizons. Un titolo che, da solo, ha già venduto più di 30 milioni di copie andando a posizionarsi poco sotto Mario Kart 8 Deluxe.

Ad ogni modo, l’utente di Reddit BookwormACNH, ha utilizzato moltissimi oggetti a tema “mariesco” per costruire la tana del suo nemico di sempre, grazie al negozio di Nook, e personalizzare il suo stesso personaggio con la tuta ed il berretto della mascotte di casa Nintendo.

Quindi, dopo l’aggiunta dei famosi tubi verdi e la possibilità di personalizzare i propri personaggi per renderli più simili a Mario o a Luigi, adesso i giocatori potranno anche gustarsi tutte le atmosfere sinistre dell’abitante più cattivo di tutto il Regno dei Funghi. Inoltre non va dimenticato che, entro la fine dell’anno, dovrebbero anche arrivare delle novità non da poco!

In attesa di scoprire quali sono, perché non farsi una scorpacciata di titoli simili al miglior prezzo di sempre? Se siete interessati, allora vi consigliamo di cliccare qui, mentre, per essere costantemente aggiornati sul grande mondo dei videogiochi di ieri e di oggi, rimanete con noi qui su tuttoteK!