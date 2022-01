Un utente su Animal Crossing New Horizons ha creato un’isola ispirandosi alle ambientazioni di The Witcher

Si sa, su Animal Crossing New Horizons è possibile arredare la propria isola come si vuole, e un utente si è spinto oltre con la creatività: ha infatti cercato di riprodurre alcune zone da The Witcher. Il popolare videogioco prodotto da CD Projekt RED è appena tornato su Netflix con la seconda stagione della serie omonima che vede fra i protagonisti Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia.

Animal Crossing: The Witcher non è l’unica ispirazione per i giocatori

L’utente che ha ricreato il mondo di The Witcher su Animal Crossing si chiama Katrina Rose (@ButIDigress79) su Reddit: qui ha condiviso alcuni video e immagini della sua isola, sfruttando anche i nuovi oggetti a tema medievale inseriti nel DLC Happy Home Paradise (qui la recensione di tuttoteK!), ad esempio le torri e i muri del castello. Katrina è riuscita anche ad inserire elementi come la forgia dove Geralt sistema e potenzia le sue armi, e perfino le pire dove vengono bruciati i cadaveri. Katrina, nei video caricati sul suo profilo Reddit, è vestita da Triss Merigold e da Yennefer (i vestiti ispirati a The Witcher si possono trovare nel portale dei modelli personalizzati tramite NookPhone).

A oggi, molti giocatori hanno deciso di dare alla loro isola un aspetto che ricordi film e serie TV, oltre che luoghi dalla vita reale. Una ragazza ha deciso di riprodurre il mondo di Game of Thrones: si chiama @nieve_hio (Instagram), e ha anche riprodotto quasi tutti i costumi indossati dai personaggi della serie, rendendoli disponibili tramite il suo codice stilista. Un altro utente, @catland.isle (Instagram), è riuscito a riprodurre tutta la Terra di Mezzo, permettendo ai visitatori di seguire tutto il viaggio della Compagnia dell’Anello dalla Contea al Monte Fato. Per non parlare, poi, delle numerose versioni di Disneyland presenti nel gioco. Com’è la vostra isola? Le avete dato un tema? Fatecelo sapere!

