Animal Crossing New Horizons: La community italiana celebra l’inizio delle Olimpiadi

Animal Crossing: New Horizons, il life simulator per Nintendo Switch, diventa la cornice di un evento multiplayer imperdibile, un percorso ispirato ai Giochi Olimpici di Tokyo, realizzato in collaborazione con Animal Crossing Life, Pokémon Millennium e alcuni dei creator più amati dalla community, metterà alla prova le abilità dei crosser di tutte le età, con tanto di premiazione finale per i vincitori. Sull’isola, visitabile tramite codice sogno, è già disponibile il kit del team Italia, da indossare in-game per sostenere gli atleti azzurri in una delle manifestazioni sportive più attese dell’anno.

Animal Crossing: New Horizons, ecco i dettagli dell’evento legato alle Olimpiadi

L’evento legato alle Olimpiadi di Animal Crossing: New Horizons farà respirare a tutti i visitatori l’inconfondibile aria tipica del villaggio olimpico. La sua realizzazione ha visto il coinvolgimento di alcuni dei creator più seguiti dalla community del life simulator sviluppato da Nintendo, tra cui HildaNamida, Lightning95, i ragazzi di Animal Crossing Life e quelli di Pokémon Millennium. L’inizio dell’evento è avvenuto alle ore 20:00 dello scorso venerdì 23 luglio, quando la torcia olimpica si è accesa sia in-game che nella vita vera e avranno inizio i giochi.

Ad attendere del videogioco campione di incassi ci sarà uno speciale percorso ispirato interamente alle competizioni olimpiche, che includerà alcune delle discipline più iconiche dei Giochi: dalla corsa con ostacoli al salto con l’asta, fino a un’area dedicata al nuoto. L’isola che ospiterà la diretta è già visitabile tramite il codice sogno DA-3661-5179-8255, per permettere a curiosi e partecipanti di dare un’occhiata a ciò che li attende.

