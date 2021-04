Animal Crossing: New Horizons, Nintendo ne descrive l’impatto sui prossimi giochi

Il “figlio della pandemia” ed ospite fisso dei dati di vendita, Animal Crossing: New Horizons, avrà un impatto sui prossimi titoli Nintendo

Ci risulta molto difficile negare il successo sortito da Animal Crossing: New Horizons, vista la presenza costante del titolo di Nintendo nei nostri speciali settimanali sui dati di vendita britannici. Il continuo testa a testa tra il simulatore di vita e Mario Kart 8 Deluxe come gioco Switch più venduto, passata la soglia dei trentuno milioni di copie non è passato inosservato. Lo abbiamo notato noi che parliamo di videogiochi praticamente ogni giorno, e di certo non ha mancato di farne menzione la stessa Grande N, come testimonia una recente intervista di Nikkei a Shuntaro Furukawa.

Nintendo e l’effetto Animal Crossing: New Horizons

Che effetto avrà il successo di Animal Crossing: New Horizons sui futuri giochi di Nintendo? Nella già citata intervista al presidente della compagnia, Furukawa ha spiegato che il lungo ciclo vitale del gioco avrà un impatto “significativo” sui prossimi giochi. Possiamo dunque aspettarci altri titoli dal similare supporto degli sviluppatori post-lancio anche in futuro. In merito a come il titolo stia aiutando i giocatori a stare a casa anche dopo il lockdown nipponico, Furukawa ha aggiunto che al di là del modello di business nato dal successo di questo titolo nello specifico anche l’inclusività e la comunicazione giocheranno un ruolo incisivo nei prossimi titoli del colosso di Kyoto.

Per mera coincidenza, il simulatore di vita ha aiutato molti amici e famigliari dei giocatori a restare in reciproco contatto durante la pandemia. Il fatto che la Grande N si voglia concentrare su questo anche in futuro è senza dubbio di buon auspicio. Ricordiamo infatti che Furukawa ha rivelato una maggiore fiducia nelle nuove IP d’ora in poi. Sarà il tempo a dirci se avremo modo di avere più esperienze co-op capaci di tenerci in contatto. Dal canto nostro, tuttavia, possiamo solo attendere con impazienza la prossima E3.

