In seguito a numerose segnalazioni riguardo alcuni bug presenti nell’aggiornamento 2.0 e nel DLC, Nintendo ha rilasciato la versione 2.0.1 di Animal Crossing: New Horizons

L’aggiornamento 2.0 di Animal Crossing: New Horizons (di cui trovate la nostra guida) non ha nemmeno compiuto una settimana dalla sua uscita, e già l’azienda si è vista costretta a rilasciare un‘ulteriore patch, la 2.0.1. Nintendo si è ritrovata sommersa di segnalazioni riguardanti il DLC, Happy Home Paradise, e le novità uscite il 4 novembre sul popolare gioco per Nintendo Switch (qui la nostra recensione!).

Animal Crossing: New Horizons, cosa ha risolto l’aggiornamento 2.0.1

L’aggiornamento 2.0.1 di Animal Crossing: New Horizons comprende la riparazione di parecchi bug presenti sia nel DLC che nel gioco principale. Per quanto riguarda l’aggiornamento 2.0, la patch sistema problemi come il non poter riarredare la casa di un villager se il gate dell’aeroporto è aperto, la comparsa della bacchetta di Kiki e Lala (esclusiva delle carte Amiibo) nel negozio di Timmy e Tommy (con la dicitura “not for sale“), il fatto che alcuni villager cucinassero usando oggetti diversi da una cucina o anche che alcuni villager visitassero le case del giocatore e parlassero come se fossero stati alla caffetteria di Bartolo.

Per quanto riguarda invece i problemi del DLC, sono quasi esclusivamente incentrati sulla creazione della prima struttura: la scuola. Infatti, molti giocatori si sono lamentati del fatto che la modalità storia del DLC proseguiva anche senza aver costruito la scuola, cosa che impediva di ottenere gli arredamenti a tema. Nintendo suggerisce due modalità di azione: per chi non ha ancora ristrutturato la scuola, sistemare una o due case e poi parlare con Casimira; per chi invece ha già sentito da Casimira la possibilità di aprire la scuola (e quindi ha già innescato la missione), dalla casa successiva si ritroveranno i mobili della scuola nell’inventario. Altri problemi risolti riguardano gli Amiibo e le rape ottenibili da Nella all’ospedale.

