Animal Crossing: New Horizons: in arrivo l’evento per il Black Friday!

In arrivo su Animal Crossing: New Horizons l’evento per il Black Friday, fra le novità dell’aggiornamento 2.0

Di recente Animal Crossing: New Horizons ha rilasciato l’aggiornamento 2.0, e fra le novità è spuntato anche un evento per il Black Friday. La festa che contraddistingue il venerdì dopo il Giorno del Ringraziamento in America sta quindi per arrivare anche nel popolare life simulator.

Animal Crossing: New Horizons: il Black Friday non è l’unico evento in arrivo

L’evento del Black Friday su Animal Crossing: New Horizons non è l’unico in programma prossimamente: dopo il giorno di Halloween, in cui l’NPC Fifonio (dalle 17:00 del 31 ottobre fino a mezzanotte) distribuiva oggetti a tema in cambio di caramelle e i vari articoli stagionali in vendita sul Catalogo Nook (uno ispirato al Giorno dei Morti e in vendita fino al 3 novembre), dall’inizio di novembre i funghi spuntano ai piedi degli alberi (solo per l’emisfero boreale) e a fine mese, il 25 Novembre ci sarà il Giorno del Ringraziamento (chiamato Giorno delle Primizie), in cui il tacchino gigante Cedrone cucinerà piatti con gli ingredienti che il giocatore gli porterà.

L’evento del Black Friday inizierà proprio il giorno dopo il Giorno delle Primizie: dal 26 novembre al 30 novembre nella Bottega di Nook ci sarà il 30% di sconto su tutti gli articoli in vendita. Si chiamerà Nook Friday e per ora non è stato confermato ufficialmente da Nintendo, ma alcuni utenti, usando il time travel (ossia hanno impostato la data della Switch avanti o indietro rispetto al giorno corrente), si sono ritrovati nel bel mezzo di questo avvenimento. Chissà se nel Black Friday di Animal Crossing sarà compreso anche lo shop del DLC Happy Home Paradise. Non ci resta che attendere il 26 novembre…oppure viaggiare nel tempo!

