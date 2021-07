Animal Crossing New Horizons: nuovo aggiornamento in arrivo

Nintendo of America ha annunciato un aggiornamento in arrivo a breve per Animal Crossing: New Horizons, vediamo insieme cosa ci aspetta

Anche con 32,63 milioni di unità vendute finora, Animal Crossing: New Horizons continua a ricevere su base regolare update gratuiti. Nintendo of America su Twitter ha rivelato che il prossimo aggiornamento per Animal Crossing: New Horizons sarebbe arrivato il 29 luglio e saranno introdotte varie novità degne di nota nel gioco che ha saputo macinare record su record e tenere compagnia alla community nei bui momenti di isolamento forzato dovuto alla pandemia. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Animal Crossing New Horizons: l’aggiornamento introdurrà vari spettacoli pirotecnici e oggetti

Ebbene sì: il prossimo aggiornamento gratuito di Animal Crossing: New Horizons introdurrà vari graziosi spettacoli pirotecnici settimanali insieme ad alcuni nuovi articoli stagionali. Non è il più “sconvolgente” degli update, c’è da ammetterlo, ma si tratta comunque di interessanti novità per i nuovi giocatori il cui numero è sempre in ascesa per quanto riguarda il fortunato titolo di Nintendo.

A free update for #AnimalCrossing: New Horizons arrives on July 29. Please ensure you have updated to the latest version to enjoy the upcoming weekly Fireworks shows and new seasonal items. pic.twitter.com/NiIb0M5wAv — Nintendo of America (@NintendoAmerica) July 27, 2021

Naturalmente, ci saranno altri contenuti gratuiti in arrivo nel gioco entro la fine dell’anno. Non è stata fornita una data di rilascio, ma la casa di Kyoto promette che verranno fornite ulteriori informazioni in futuro. È anche probabile che nei prossimi mesi torneranno anche altri eventi stagionali.

Animal Crossing: New Horizons è attualmente disponibile per Nintendo Switch: potete consultare la nostra recensione qui per maggiori dettagli (spoiler: il gioco ci è piaciuto davvero molto). Attualmente, quello di cui vi parliamo in quest’articolo che state leggendo, è il secondo titolo Switch più venduto di Nintendo, solo leggermente dietro ai 35,39 milioni di unità vendute di Mario Kart 8 Deluxe. Qualche giorno fa vi abbiamo anche parlato delle celebrazioni virtuali per l’apertura delle Olimpiadi tenutesi sul gioco ad opera della community italiana (maggiori dettagli qui). Inoltre, il successo della saga è talmente grande che di recente è stata anche annunciata una versione speciale di Monopoly a tema Animal Crossing. Non ci credete? leggete questo articolo allora.

